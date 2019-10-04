«Сафмар» Гуцериева совместно с Nvidia запустит игровой онлайн-сервис

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Россия предложила перенести из США сессии первого комитета Генассамблеи ООН

Первый заместитель постреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести следующую сессию Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН из США в другую страну, говорится на сайте российского представительства. «В целях нормализации работы Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их сессий в 2020 г., за пределами территории США, например, в Вене или Женеве», — заявил он.

Полянский на заседании Первого комитета напомнил, что в апреле российская сторона заблокировала работу Комиссии по разоружению ГА ООН из-за невыдачи Вашингтоном виз отдельным членам российской делегации. По его словам, из-за такой же проблемы на прошлой неделе на 74-й сессии Генассамблеи ООН под угрозой срыва оказалась работа российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Помимо этого власти США почти в полном составе не позволили правительственной делегации России принять участие в 11-й Конференции по содействию вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Из-за отсутствия виз у части экспертов российская делегация снова не может полноценно участвовать в работе сессии Первого комитета, отметил Полянский. Он напомнил, что США в соответствии с положениями Соглашения 1947 г. о штаб-квартире ООН обязаны обеспечивать доступ к центральным учреждениям ООН «безвозмездно и в возможно краткий срок». Страны-члены ООН согласились разместить штаб-квартиру ООН в США при условии выполнения вышеперечисленных гарантий.

«Пока «визовый вопрос» остается подвешенным мы предлагаем взять «техническую» паузу для его урегулирования. Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию», — сказал Полянский, предложив, временно перевести работу комитета в режим неформальных консультаций.

Ранее посольство США в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать Лаврова на 74 сессию ГА ООН. Визы не были выданы председателю комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву, руководителю думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому и сотрудникам российского МИДа. Официального отказа не было, делегатам не отдали в срок паспорта.

Власти США объяснили произошедшее несвоевременной подачей документов, говорила ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Утверждение американской стороны она опровергла. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков произошедшее назвал неприемлемым и призвал ООН отреагировать.