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Операторы связи и телеканалы поспорили о системе онлайн-трансляций

Ведомости
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Операторы связи на заседании экспертного совета по вопросам связи при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вновь раскритиковали законопроект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов, рассказали «Ведомостям» четыре участника этого совещания. Заседание совета прошло в пятницу, 4 октября, в нем участвовали чиновники, медиакомпании и операторы связи.

Законопроект о единой системе телетрансляций в интернете в июле в парламент внесли председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский.

Сейчас операторы связи и онлайн-платформы напрямую договариваются с телеканалами о трансляциях в сети. Депутаты предлагают, чтобы операторы и платформы были обязаны использовать для таких трансляций одну платформу, которую к 2020 г. должен выбрать Роскомнадзор. Единственный реальный претендент на это место – компания «Витрина ТВ», учрежденная крупнейшими телехолдингами страны – «Национальной медиа группой», «СТС медиа», «Первым каналом» и ВГТРК, говорили сотрудники медиакомпаний. Представитель «Витрины» подтверждал, что намерен участвовать в конкурсе Роскомнадзора в случае принятия поправок.

Но большинство операторов связи и кабельных операторов, в том числе МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Триколор» считают законопроект вредным для отрасли. В конце сентября они уже изложили свои замечания в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину и повторили многие из них на совещании в ФАС. В частности, сотрудник МТС на совещании заявил, что проект не решает заявленных задач как борьба с пиратством, ограничит возможности зрителей и самих операторов в техническом развитии. Представитель МТС подтвердил это «Ведомостям».

С замечаниями выступили и представители самих телекомпаний. Сотрудник «Первого канала» считает, что проект ограничивает возможности этого канала по интернет-дистрибуции, предложенная система онлайн-трансляции фактически может лишить канал статуса федерального вещателя, рассказали «Ведомостям» два участника совещания. Представитель канала это не комментирует. Еще один сотрудник «Первого» подтвердил, что канал поддерживает идею запуска единого плейера для телеканалов, но не слишком жесткий законопроект. Гендиректор НТВ Алексей Земский на заседании в ФАС указал, что в проекте отсутствует элементарный глоссарий — нет определения таких терминов как трансляция, отложенное смотрение и так далее, которые критичны для корректного регулирования онлайн-вещания. Земский подтвердил «Ведомостям», что считает необходимым существенно доработать проект.

За проект на совещании выступили сотрудники «Национальной медиа-группы», ВГТРК и Ростелекома, рассказали участники совещания. Эти компании считают, что для урегулирования главных разногласий в проект достаточно внести небольшие правки. Операторам выгодно создание единого окна для онлайн-трансляций ТВ, это менее затратно, чем интеграции с каждой телекомпанией, передал «Ведомостям» через пресс-службу директор по контактной политике Ростелекома Александр Косарим.

По итогам совещания ФАС должна подготовить рекомендации правительству, чтобы то в свою очередь предоставило отзыв на проект в Госдуму, знают участники совещания. Представитель ФАС в выходные не ответил на запрос «Ведомостей».

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«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных миллионов клиентов «Билайна»

Ведомости
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В открытом доступе в интернете появилась база данных клиентов «Билайна», сообщает «Коммерсантъ». Об этом изданию рассказали источники в банковских службах информационной безопасности и поделились ссылкой для загрузки базы. Проверка показала, что данные в ней актуальны: некоторые сотрудники «Коммерсанта» нашли в базе свои полное ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны.

База содержит 8,7 млн записей со сведениями о клиентах со всей России, пишет издание. Речь идет о тех, кто подключил домашний интернет через «Билайн». При этом в базу попали даже те, кто уже не пользуется услугами оператора, но заключал с ним договор в период с 2016 г.

Пресс-служба «Билайна» сообщила, что оператор провел расследование инцидента. Компания утверждает, что утечка была зафиксирована два года назад, а все виновные уже выявлены и понесли наказание. «На текущий момент большая часть информации это уже устаревшие данные», – заверил оператор.

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Адвокаты разведчика, рассказавшего о звонке Трампа Зеленскому, сообщили о «многочисленных осведомителях»

Ведомости
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Число осведомителей в деле, которое стало спусковым крючком для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, выросло, передает The Wall Street Journal. Об этом сообщила команда адвокатов, представляющих интересы разведчика, который в заявлении рассказал о нескольких случаях давления Дональда Трампа на Украину с целью начать расследование против Джо и Хантера Байденов.

«Могу подтвердить, что моя фирма и моя команда представляют многочисленных осведомителей, – сообщил Эндрю Бакай, ведущий адвокат первого из них, от которого и стало известно о телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. – Пока больше никаких комментариев».

О появлении второго осведомителя сообщило ABC News. Другой представляющий разведчика адвокат, Марк Зейд, сказал агентству, что теперь также работает со вторым осведомителем. Тот, по словам адвоката, тоже разведчик; он также беседовал с главным инспектором разведслужб США Майклом Эткинсоном, который ранее счел показания первого осведомителя заслуживающими доверия и делом первостепенной важности.

По словам Зейда, второй разведчик располагает информацией из первых рук относительно тех утверждений, которые были изложены в заявлении первого, который сообщал, что сам не присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским. В его заявлении, в частности, говорилось: «В период исполнения своих обязанностей я получил информацию от многочисленных чиновников правительства США, что президент Соединенных Штатов использует свое служебное положение, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США в 2020 г. Такое вмешательство включает, помимо прочего, давление на другую страну с целью провести расследование в отношении основных политических соперников президента на родине. Центральная фигура в попытках добиться этого – личный юрист президента Рудольф Джулиани. Также, похоже, в этом участвует и генеральный прокурор Уильям Барр». По утверждению первого осведомителя, более полудюжины чиновников проинформировали его об этих попытках Трампа, которые, как они опасались, «представляют риски для национальной безопасности США» и подрывают усилия «по противодействию зарубежному вмешательству в американские выборы».

Новости СМИ2
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Политика
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Песков рассказал о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения

Ведомости
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Президент Владимир Путин накануне дня рождения побывал в сибирской тайге, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Он наслаждался природой, осенней тайгой», – цитирует Пескова «Интерфакс». Пресс-секретарь пообещал, что фото- и видеоматериалы из этой поездки будут доступны сегодня в полночь.

Путину 7 октября исполнится 67 лет. Песков отметил, что президент, как всегда, планирует отпраздновать день рождения в кругу родных и близких, на природе.

Кто из политиков приглашен на торжество, пресс-секретарь не раскрыл. В предыдущие два года на день рождения Путина прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, а летом 2013 г. президент России отмечал 61-летие в компании председателя КНР Си Цзиньпина.

В этом году день рождения Путина выпал на понедельник. Запланированы ли у президента какие-то рабочие встречи или телефонные переговоры на этот день, неизвестно.

Каких животных дарили Путину

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В Киеве 10 000 человек вышли на митинг против «формулы Штайнмайера»

Ведомости
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На площади Независимости в центре Киева прошел митинг против «формулы Штайнмайера». Согласно данным местной полиции, в акции приняли участие около 10 000 человек, правоохранители не зафиксировали нарушений. Митинг прошел под лозунгом «Остановим капитуляцию», передает «РИА Новости».

Акция началась около полудня по местному времени (совпадает с московским), сообщает «Интерфакс». Сначала протестующие почтили память погибших в вооруженном конфликте в Донбассе минутой молчания.

Протестующие выступают против предоставления особого статуса Донбассу и отвода украинских войск от линии разграничения. Участники акции считают, что решение украинских властей согласовать «формулу Штайнмайера» является капитуляцией и предательством национальных интересов.

Это вторая за неделю подобная акция протеста, первая прошла 2 октября у офиса президента Владимира Зеленского. Протестующие призывали его отказаться от «формулы Штайнмайера». В акции приняло участие около 2000 человек.

В Минске 1 октября на заседании контактной группы по Украине была согласована так называемая «формула Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Этот шаг украинских властей вызвал критику со стороны бывшего президента Петра Порошенко, его сторонников, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, других политиков, националистических организаций, областных советов Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Киеве прошел митинг против «формулы Штайнмайера»

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Политика
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Путин заявил об отсутствии интереса к ситуации с разговором Трампа и Зеленского

Ведомости
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Президент Владимир Путин заявил, что не интересуется ситуацией, в которой оказался его украинский коллега Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сказал в беседе с американским журналистом в кулуарах Российской энергетической недели, кадры показал телеканал «Россия 1». Путин посоветовал обратиться с вопросом об этой ситуации к Зеленскому.

В США разгорелся политический скандал из-за июльского телефонного разговора президентов США и Украины, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Его политические оппоненты утверждают, что политик во время звонка пытался заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих выборах.

Противники президента США поступают недальновидно, не смотрят даже на шаг вперед, считает Путин. Он также напомнил про расследование о вмешательстве России в американские выборы, которое, по его мнению, стало лишь поводом для введения санкций и давления на Трампа. Путин отметил, что на основе предположения о вмешательстве были введены санкции. Потом спецпрокурор Роберт Мюллер выяснил, что сговора не было, но санкции остались – значит, это был только предлог, заключил президент.

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Политика
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Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Ведомости
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Власти Нидерландов решили провести национальный ребрендинг и полностью отказаться от названия Голландия, сообщает The Guardian. По данным издания, кампания по изменению международного имиджа страны, согласованная правительством, представителями бизнеса и советом по туризму, будет запущена до конца года.

Согласно утвержденной программе название Нидерланды станет официальным брендом страны на конкурсе «Евровидение» в мае следующего года, а затем – на Олимпийских играх в Токио. Национальная футбольная команда, которую на международных соревнованиях часто называли голландской, теперь будет исключительно нидерландской.

Название Голландия ассоциируется у туристов с наркотиками и кварталами «Красных фонарей», поясняет The Guardian со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Цель ребрендинга – показать Нидерланды как открытое, инновационное и инклюзивное государство и тем самым стимулировать рост экспорта, туризма и развитие спорта.

Название Голландия носят две из 12 провинций Нидерландов – Северная Голландия и Южная Голландия, расположенные на побережье Северного моря. Исторически они были самыми экономически и промышленно развитыми и потому приобрели наибольшую известность за пределами страны. В России Нидерланды стали называть Голландией с подачи Петра Первого, который во время поездки по Европе много времени провел в одноименных провинциях. Официально страна называется Нидерландами, это название появилось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 г.

Сколько стоит отдых в частном жилье в разных городах мира

Политика
Новости

Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Ведомости
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Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1». По словам Ушакова, теоретически встреча возможна, но практически вопрос еще не прорабатывался. Россия от таких встреч никогда не отказывается, подчеркнул помощник президента.

Конкретики относительно встречи Путина и Трампа в Чили пока нет, сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Очередной саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Чили 16–17 ноября.

Ушаков также рассказал об увеличившихся шансах на проведение саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Согласование «формулы Штайнмайера» по Донбассу приблизило встречу лидеров стран «четверки», пояснил представитель Кремля.

Встреча Путина и Трампа в Осаке. Итоги

Политика
Новости

МИД назвал враждебной акцией допрос депутата Госдумы сотрудником ФБР

Ведомости
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Москва глубоко возмущена и заявляет решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой, говорится в комментарии Министерства иностранных дел России. По мнению ведомства, это очередная враждебная акция, нацеленная на ухудшение российско-американских отношений.

По мнению МИДа, допрос Юмашевой говорит либо о том, что Вашингтон не способен контролировать собственные спецслужбы, либо что власти США не стремятся к нормализации диалога с Россией. Американским властям стоит задуматься, к чему может привести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией, говорится в заявлении. Такая политика США недальновидна и опасна, резюмировал МИД.

Ранее российское посольство сообщило, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прилетевшую в США на форум «Диалог Форт-Росс», в аэропорту допросил сотрудник ФБР. Детали и причины допроса не раскрываются, Юмашева отказалась от комментариев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин расценил действия спецслужб США как циничную провокацию.

Политика
Новости

Зеленский заявил, что Трамп не выдвигал условий для их встречи

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление во время телефонного разговора летом. Об этом он заявил в интервью японскому агентству «Киодо». Зеленский также подчеркнул, что Трамп не выдвигал каких-либо условий для их личной встречи, в частности, президент США не требовал провести расследование в отношении сына Джозефа Байдена.

Кроме того, президент Украины отметил, что у него, согласно действующей конституции, нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

В США разгорелся политический скандал из-за июльского телефонного разговора президентов США и Украины, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Его политические оппоненты утверждают, что политик во время звонка пытался заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих выборах.

Чтобы опровергнуть эту информацию, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Президент Украины позже заявил, что с ним не согласовывали этот шаг, но он не против публикации.

Политика
Новости

Турция начала стягивать войска и технику к границе с Сирией

Ведомости
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Турция направила дополнительные войска и военную технику на сирийскую границу, передает турецкий телеканал TRT. Это произошло после объявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о скором начале операции в Сирии.

По данным телеканала, десять бронетранспортеров с военной техникой, а также автобус с военнослужащими прибыли в субботу в город Акчакале в провинции Шанлыурфа.

Накануне Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции готовы в ближайшее время начать операцию по обеспечению безопасности на севере Сирии. Анкара стремится очистить приграничные территории от экстремистов и бойцов-курдов.

В ответ Сирийские демократические силы, в состав которых входят курдские отряды самообороны и которые пользуются поддержкой США, предупредили, что военная операция Турции на севере Сирии может вылиться в тотальную войну.

Политика
Новости

Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области

Ведомости
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Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС. В автобусе находились 29 человек, десять из них были госпитализированы. По предварительным данным, погибших нет. Детей в автобусе не было.

В автобусе находились туристы из Саратовской области, они возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода – через село Большое Болдино в Саратов, уточняет «Интерфакс». По данным агентства, в больницы доставлены 20 человек. Остальные пассажиры будут отправлены в гостиницу в селе Большое Болдино.

Виновником аварии ГИБДД считает водителя автобуса, сообщает ТАСС. По предварительной версии, он не справился с управлением на повороте, что и привело к опрокидыванию автобуса. Эту информацию подтвердил собеседник «РИА Новости» в региональном управлении ГИБДД.

Из-за аварии движение на дороге было затруднено.

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