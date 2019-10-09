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«Яндекс» представил уменьшенную умную колонку с функцией управления жестами

Компания «Яндекс» на презентации в среду представила уменьшенную версию своей умной колонки. В устройство, названное «Яндекс.Станция мини», добавили возможность управления жестами, рассказал руководитель управления искусственным интеллектом и исследований «Яндекса» Михаил Биленко. Например, с помощью жестов можно будет регулировать громкость. Кроме того, в колонку встроены четыре микрофона, чтобы она хорошо слышала пользователей.

Продажи устройства начнутся 31 октября, купить уменьшенную умную колонку можно будет на сервисе «Яндекса» «Беру» и в сети «Связной». Стоимость устройства – 3990 руб.

Мария Истомина / Ведомости

Новая функция также появится у голосового помощника «Яндекса» «Алисы», рассказал на презентации руководитель платформы «Яндекс.Диалоги» Павел Капля. По его словам, с помощью «Алисы» скоро можно будет проводить транзакции. Сейчас голосовой помощник интегрирует сервисы «Абсолют.Страхование», YouDo, «Столото». Точные сроки запуска новой функции пока не известны, она проходит тестирование.