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В России отключили аналоговое телевещание

В России начался заключительный этап перехода с аналогового на цифровое телевещание: 14 октября аналоговое вещание отключат в 21 регионе, говорится в плане Минкомсвязи. К примеру, это Санкт-Петербург, Алтай, Ингушетия, Дагестан, Саратовская и Мурманская области.

Как уточняет ТАСС и «РИА Новости», формально переход на цифровое телевещание уже произошел.

Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны. Цифровое вещание доступно только тем россиянам, телевизоры которых поддерживают формат DVB-T2. Региональные телекомпании продолжат работать в аналоговом телевещании, но будут доступны для просмотра наравне с федеральными телеканалами, отмечает ТАСС.

Переход с аналогового на цифровое вещание начался в декабре 2018 г. Первым регионом, отключившим аналоговое телевидение, стала Тверская область. Почти сразу после начала перехода на цифровое вещание Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении нескольких ритейлеров из-за цен на ТВ-приставки: «Эльдорадо», «Юлмарт», DNS и «М.видео». ФАС обнаружила, что с июня по декабрь 2018 г. в тверских сетевых магазинах подорожали отдельные модели приставок. Необоснованное повышение цен на социально ориентированных рынках является недопустимым, указывала служба.