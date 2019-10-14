Технологии

Новости

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Акции «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ подорожали на 5,04% до $31,5 за бумагу по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Ранее, 11 октября, котировки акций «Яндекса» в ходе торгов на NASDAQ обвалились на 18,7% до $28,91 за бумагу. Стоимость обыкновенных акций компании в ходе торгов на Московской бирже упала на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца декабря прошлого года. Всего за день «Яндекс» потерял более $1,5 млрд капитализации.

Так инвесторы отреагировали на возможное ограничение в России иностранного участия в «значимых информационных ресурсах». Соответствующий законопроект в июле на рассмотрение в Госдуму внес депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Законопроект предлагает ограничить права иностранцев на владение и управление информационно значимыми для развития инфраструктуры онлайн-ресурсами. В частности, владение иностранцев и иностранных компаний, как и в случае с зарегистрированными СМИ, предлагается оставить в доле не более 20%. В четверг, 10 октября, законопроект обсуждался на заседании экспертного совета при думском комитете по информационной политике.