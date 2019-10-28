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«Интерфакс» пожаловался правоохранителям и ЦБ на Telegram-каналы

«Интерфакс» обратился в правоохранительные органы и Центробанк России с жалобой на распространение Telegram-каналами фейковых новостей от лица информагентства. «Телеграм-каналы воспользовались именем «Интерфакса» для распространения фейковой новости о покупке «Сургутнефтегазом» доли в «Лукойле», – говорится в сообщении «Интерфакса».

Недостоверную информацию о заинтересованности «Сургутнефтегаза» в доле Вагита Алекперова в «Лукойле» распространяли анонимные Telegram-каналы с утра пятницы, 25 октября. Вечером этого дня на эту тему в канале MarketTwits появилась новостная строка, схожая с «молнией» «Интерфакса»: «Сургутнефтегаз» намерен приобрести долю компании «Лукойл». Речь идет в первую очередь о пакете Алекперова – источники ИФ».

«Канал MarketTwits периодически нелегально перепечатывает заголовки «Интерфакса», поэтому многие его пользователи, не подписанные на продукты агентства, восприняли фейк как настоящую новость с ленты «Интерфакса», несмотря на стилистические и орфографические ошибки», – сообщает «Интерфакс». Спустя какое-то время заголовок текстового сообщения в этом Telegram-канале был изменен, а упоминание «Интерфакса» удалено. Но к этому времени многие читатели канала могли принять инвестиционные решения, учитывая ложную информацию.

«Появление этого фейкового сообщения показывает риски, с которыми сталкиваются участники рынка при использовании сомнительных способов получения информации «Интерфакса», таких как анонимные телеграм-каналы», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор информагентства Владимир Герасимов.

Ознакомиться с новостями «Интерфакса» профучастники рынка сейчас могут напрямую в терминале агентства, а также через терминалы Bloomberg и Reuters, частным инвесторам новости доступны через торговые системы ведущих брокеров.