Суперкомпьютер Сбербанка вошел в топ-30 мощнейших систем в мире

Помимо Christofari в рейтинг попали еще два российских суперкомпьютера — «Ломоносов-2» Московского государственного университета и суперкомпьютер Росгидромета. Первый занял 107-е место в рейтинге, суперкомпьютер Росгидромета — 465-е. Оба потеряли несколько десятков позиций по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Первое место традиционно занял суперкомпьютер Summit, созданный в Ок-Риджской национальной лаборатории в США.