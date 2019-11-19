Суперкомпьютер Сбербанка вошел в топ-30 мощнейших систем в мире
Суперкомпьютер Christofari, разработанный компанией SberCloud (облачная платформа Сбербанка) совместно с американской NVIDIA, вошел в рейтинг самых производительных вычислительных систем в мире по версии проекта Top500. Суперкомпьютер Сбербанка занял в рейтинге 29 место. Таким образом, Christofari также признан самым мощным суперкомпьютером в России.
Помимо Christofari в рейтинг попали еще два российских суперкомпьютера — «Ломоносов-2» Московского государственного университета и суперкомпьютер Росгидромета. Первый занял 107-е место в рейтинге, суперкомпьютер Росгидромета — 465-е. Оба потеряли несколько десятков позиций по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Первое место традиционно занял суперкомпьютер Summit, созданный в Ок-Риджской национальной лаборатории в США.
Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud представили свой суперкомпьютер 8 ноября. Он назван в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский. В компаниях пояснили, что Christofari мощностью 6,7 петафлопса — самый производительный суперкомпьютер в России. Для сравнения: максимальная производительность суперкомпьютера «Ломоносов-2» — 2,478 петафлопса. С 12 декабря суперкомпьютером Сбербанка смогут пользоваться сторонние компании.
Суперкомпьютер – это объединение вычислительных серверов, связанных высокоскоростной сетью. Такие машины по вычислительной мощности многократно превосходят обычный компьютер.