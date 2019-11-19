Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта
Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ». «За» проголосовали единогласно.
Ранее бизнес выступал против законопроекта и в письме от 11 ноября, направленном председателю Госдумы Вячеславу Володину, требовал всестороннего обсуждения законопроекта, в частности, – с профессиональным сообществом. По мнению бизнеса, предложенный запрет на розничную продажу устройств без предустановленного российского софта «окажет значительное негативное влияние, как на российский рынок электротехники и программного обеспечения, так и на экономику страны в целом», говорилось в тексте обращения.
Это письмо подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (ассоциация РАТЭК) и Ассоциации компаний интернет-торговли.
Автор законопроекта депутат от ЛДПР Сергей Жигарев сообщал «Ведомостям», что Дума собирает мнения бизнес-сообщества, а также варианты поправок, какие есть у депутатов и органов власти. После этого, предположительно в начале декабря, должен состояться круглый стол, на который позовут представителей профессионального сообщества и СМИ, говорил Жигарев.
В законопроекте, принятом сегодня во втором чтении, мнение бизнеса учтено не было, говорит представитель РАТЭК Антон Гуськов. Единственную поправку, что была предложена (согласно которой софт устанавливается на покупаемое устройство с согласия покупателя), ответственный комитет (комитет госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству) отклонил.