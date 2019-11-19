Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Ранее бизнес выступал против законопроекта и в письме от 11 ноября, направленном председателю Госдумы Вячеславу Володину, требовал всестороннего обсуждения законопроекта, в частности, – с профессиональным сообществом. По мнению бизнеса, предложенный запрет на розничную продажу устройств без предустановленного российского софта «окажет значительное негативное влияние, как на российский рынок электротехники и программного обеспечения, так и на экономику страны в целом», говорилось в тексте обращения.