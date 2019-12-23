Минкомсвязи подвело итоги первых учений по закону о «суверенном рунете»

Вторая часть мероприятия прошла без участия журналистов. Но «Ведомости» ознакомились с презентацией по итогам учений, согласно которой учения проводились 16 и 17 декабря. В них участвовали четыре федеральных оператора связи, для каждого из которых отрабатывались 18 сценариев атак — 12 через сигнальные сети протокола SS7 и шесть — через сигнальные сети протокола Diameter. На отработку каждого сценария требовалось около 20 минут.