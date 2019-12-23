Минкомсвязи подвело итоги первых учений по закону о «суверенном рунете»
Минкомсвязи подвело итоги первых учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете». Замминистра Алексей Соколов на встрече с журналистами рассказал, что учения проходили несколько дней и проходили в Москве, Владимире, Ростове и еще в нескольких субъектах.
Тестировались несколько сценариев: устойчивость связи, безопасность сотовой связи, включая вопросы защиты персональных данных и перехвата трафика, безопасность использования «интернета вещей». По словам Соколова, учения показали, что «в целом органы власти и операторы связи» готовы противостоять внешней угрозе. Доклад с итогами учений будет представлен президенту, добавил он.
Вторая часть мероприятия прошла без участия журналистов. Но «Ведомости» ознакомились с презентацией по итогам учений, согласно которой учения проводились 16 и 17 декабря. В них участвовали четыре федеральных оператора связи, для каждого из которых отрабатывались 18 сценариев атак — 12 через сигнальные сети протокола SS7 и шесть — через сигнальные сети протокола Diameter. На отработку каждого сценария требовалось около 20 минут.
Согласно презентации, условному злоумышленнику удалось успешно осуществить 62,5% атак через протокол SS7 и 50% атак через протокол Diameter. Время обнаружение каждой атаки составило в среднем 2-3 минуты.
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