В совет директоров Mail.ru Group вошел Лев Хасис

Ранее, 19 декабря Сбербанк закрыл сделку по покупке 36%-ной доли в Mail.ru Group. Сумма сделки составила 11,3 млрд руб. Речь идет о выкупе доли Газпромбанка в размере 35% и 1%-ной доли «Ростеха» в «МФ Технологиях». В результате сделки Газпромбанк вышел из актива, а Сбербанк получил около 21% голосов Mail.ru Group. После сделки в капитале «МФ Технологий» доли распределены следующим образом: «Мегафон» владеет 45% компании, у Сбербанка — 36%, у «Ростеха» — 10%, у USM — 9%.