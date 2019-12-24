В совет директоров Mail.ru Group вошел Лев Хасис
Членом совета директоров Mail.ru Group стал первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис, говорится в пресс-релизе компании. На этом посту он сменил Алана Ваксмана.
Хасиса номинировала компания «МФ Технологии», в которой Сбербанк имеет 36%-ную долю. «МФ Технологии» контролирует 58,3% голосов в Mail.ru Group.
Ваксман вошел в совет директоров Mail.ru Group в октябре прошлого года как представитель Газпромбанка.
Ранее, 19 декабря Сбербанк закрыл сделку по покупке 36%-ной доли в Mail.ru Group. Сумма сделки составила 11,3 млрд руб. Речь идет о выкупе доли Газпромбанка в размере 35% и 1%-ной доли «Ростеха» в «МФ Технологиях». В результате сделки Газпромбанк вышел из актива, а Сбербанк получил около 21% голосов Mail.ru Group. После сделки в капитале «МФ Технологий» доли распределены следующим образом: «Мегафон» владеет 45% компании, у Сбербанка — 36%, у «Ростеха» — 10%, у USM — 9%.
Сейчас помимо «МФ Технологий» акционерами Mail.ru Group также являются Alibaba Group (4,4% голосов), Naspers (12,3% голосов), Tencent (3,3% голосов). В свободном обращении находится 21,7% голосов компании.