Телеканалы «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по 1,1 млрд рублей

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) заключило соглашения с телевещателями так называемого второго мультиплекса на предоставление им субсидий. Средства на распространение их сигнала в городах с населением менее 100 000 человек будут перечислены до конца года, следует из материалов госпортала «Электронный бюджет». На них обратил внимание РБК.