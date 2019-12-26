Телеканалы «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по 1,1 млрд рублей
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) заключило соглашения с телевещателями так называемого второго мультиплекса на предоставление им субсидий. Средства на распространение их сигнала в городах с населением менее 100 000 человек будут перечислены до конца года, следует из материалов госпортала «Электронный бюджет». На них обратил внимание РБК.
Во второй мультиплекс входят прежде всего развлекательные каналы. В 2012 г. по конкурсу в него попали три канала «Газпром-медиа» (ТНТ, ТВ-3 и «Пятница»), два – «СТС медиа» (СТС и «Домашний»), по одному – от ЮТВ («Муз ТВ») и «Национальной медиа группы» (РЕН ТВ), а также «Спас», «Звезда» и «Мир».
Наибольшую сумму на распространение сигнала в малочисленных населенных пунктах получат «Спас» и «Пятница»: 1,107 млрд и 1,103 млрд руб. соответственно. У других вещателей размер субсидии колеблется от 684,4 млн до 755 млн руб.
До сих пор государство субсидировало распространение сигнала только каналов первого цифрового мультиплекса («Первый», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», ОТР, «ТВ Центр», «Карусель» и «Матч ТВ»). Чтобы обеспечить господдержкой еще десять телеканалов, осенью были приняты поправки в закон «О Федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 гг.».