В работе «В контакте» произошел крупный сбой

В работе социальной сети «В контакте» произошел крупный сбой. По данным сервиса Downdetector, пользователи начали жаловаться на сбой в работе соцсети накануне около 17.00 мск. Многие из них столкнулись с удалением сообщений, проблемами с их отправкой, а также удалением части контактов.