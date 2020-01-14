В работе «В контакте» произошел крупный сбой
В работе социальной сети «В контакте» произошел крупный сбой. По данным сервиса Downdetector, пользователи начали жаловаться на сбой в работе соцсети накануне около 17.00 мск. Многие из них столкнулись с удалением сообщений, проблемами с их отправкой, а также удалением части контактов.
Сервис зафиксировал более 70 000 жалоб. Наибольшее их количество поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Краснодара и Новосибирска. В пресс-службе «В контакте» сообщили, что работают над устранением проблемы.
В ноябре 2019 г. социальная сеть столкнулась с проблемами в работе из-за пожара в партнерском дата-центре.