Беспилотные автомобили «Яндекса» проехали 7000 км по Лас-Вегасу

«Яндекс» во второй раз представил свои беспилотные автомобили на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. Суммарный пробег за время подготовки к событию и шесть дней работы выставки составил более 7000 км. Автомобили передвигались по улицам города в автономном режиме и без инженера-испытателя за рулем, рассказали в компании.