Беспилотные автомобили «Яндекса» проехали 7000 км по Лас-Вегасу
«Яндекс» во второй раз представил свои беспилотные автомобили на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. Суммарный пробег за время подготовки к событию и шесть дней работы выставки составил более 7000 км. Автомобили передвигались по улицам города в автономном режиме и без инженера-испытателя за рулем, рассказали в компании.
Испытания беспилотников проходили в различных условиях: в светлое и темное время суток, в часы-пик с интенсивным трафиком и в дождь. Маршрут автомобиля включал многополосные участки, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, сложные повороты со встречным разъездом и пешеходные переходы.
Штат Невада является одной из немногих экспериментальных зон в мире, где разрешено тестирование беспилотных автомобилей. Здесь по дорогам общего пользования ездит более 200 беспилотных автомобилей, но во всех случаях за рулем находится инженер-испытатель. Беспилотные автомобили «Яндекса» стали первыми на дорогах без водителя за рулем.
Впервые испытания беспилотников Яндекса за пределами России проводились год назад, в рамках CES-2019. Сейчас Яндекс тестирует свои беспилотники в Тель-Авиве (Израиль), где в 2019 г. было открыто подразделение компании.