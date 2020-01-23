Внедрение системы распознавания лиц в московском метро завершится к 1 сентября

Систему распознавания лиц реализовывают поэтапно. Еще в апреле апреле 2019 г. в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) сообщали, что 89% камер в Москве обновлены и способны передавать HD-картинку. Также были запущены системы искусственного интеллекта по распознаванию лиц. ​В январе 2020 г. систему стали внедрять в массовом порядке. Параллельно с этим АО «Электронная Москва» (принадлежит столичным властям) объявило конкурс на поставку оборудования для «системы обработки видеоданных… в части транспортного сегмента». Победителем стала компания «МаксимаТелеком».