«Яндекс» нашел новый канал сбыта бортовых компьютеров для автомобилей
Бортовые компьютеры «Яндекс.Авто» начнут продавать в дилерских центрах компаний-партнеров. Первыми партнерами стали ГК «Фаворит моторс» и АвтоГЕРМЕС: продажи систем от «Яндекса» начались в 30 салонах.
Представитель компании заявил, что около 20% от общего количества новых автомобилей, купленных в салонах, будут идти в комплекте с этой мультимедийной системой.
До этого система «Яндекс.Авто» поставлялась как ПО для штатных бортовых компьютеров автопроизводителей для предустановки. Также продажи бортовых компьютеров с этой системой осуществлялись в онлайне.
В мае «Ведомости» писали о планах компании поставить в течение 5 лет мультимедийные устройства в 2 млн автомобилей марок Lada, Renault и Nissan.