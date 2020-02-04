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«Яндекс» нашел новый канал сбыта бортовых компьютеров для автомобилей

Ведомости

Бортовые компьютеры «Яндекс.Авто» начнут продавать в дилерских центрах компаний-партнеров. Первыми партнерами стали ГК «Фаворит моторс» и АвтоГЕРМЕС: продажи систем от «Яндекса»  начались в 30 салонах.

Представитель компании заявил, что около 20% от общего количества новых автомобилей, купленных в салонах, будут идти в комплекте с этой мультимедийной системой.

До этого система «Яндекс.Авто» поставлялась как ПО для штатных бортовых компьютеров автопроизводителей для предустановки. Также продажи бортовых компьютеров с этой системой осуществлялись в онлайне.

Ранее по теме: «Яндекс» начнет продавать бортовые компьютеры для автомобилей в розничных сетях

В мае «Ведомости» писали о планах компании поставить в течение 5 лет мультимедийные устройства в 2 млн автомобилей марок Lada, Renault и Nissan.

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