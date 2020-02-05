Роскомнадзор отозвал иск о блокировке почтового сервиса Mailbox.org

С исковым заявлением о блокировке Mailbox.org Роскомнадзор обратился в суд в декабре 2019 г. Тогда ведомство также требовало заблокировать и другой почтовый сервис – Scryptmail.com. По закону, входящие в реестр компании должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов. Однако сервисы эти данные не предоставили. Опрошенные РБК эксперты связывали блокировку с распространением пользователями сервисов ложных сообщений о терактах.