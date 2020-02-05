Роскомнадзор отозвал иск о блокировке почтового сервиса Mailbox.org
Роскомнадзор отозвал иск с требованием заблокировать почтовый сервис Mailbox.org. Это связано с тем, что сервис предоставил данные для включения в реестр организаторов распространения информации, говорится в сообщении ведомства. Иск был подан к Heinlein Support GmbH, владеющей почтовым сервисом.
С исковым заявлением о блокировке Mailbox.org Роскомнадзор обратился в суд в декабре 2019 г. Тогда ведомство также требовало заблокировать и другой почтовый сервис – Scryptmail.com. По закону, входящие в реестр компании должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов. Однако сервисы эти данные не предоставили. Опрошенные РБК эксперты связывали блокировку с распространением пользователями сервисов ложных сообщений о терактах.
В начале декабря 2019 г. в России прошла волна ложных сообщений о минировании. Информация о заложенных взрывных устройствах поступала в суды, больницы, торговые центры Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам проверок ни один из сигналов не подтвердился.