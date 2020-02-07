Эксперты оценили выгоду «Яндекса» от предустановки российского софта

По мнению аналитиков, влияние на позиции «Яндекса» в поиске на мобильных устройствах станет существеннее, чем итоги разбирательства c Google в 2017 г. Тогда российская компания получила право договариваться с дистрибуторами о предустановке приложений на устройства с Android. Уже в 2020 г. практически на всех продаваемых в России смартфонах на Android будут предустановлены приложения «Яндекса», с 2021 г. они будут и на 95% iPhone, прогнозируют аналитики. По их данным, поиск остается для «Яндекса» главным бизнесом, так как остальные рынки слишком конкурентны.