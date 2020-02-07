Эксперты оценили выгоду «Яндекса» от предустановки российского софта
Закон об обязательной предустановке российского ПО позволит «Яндексу» увеличить долю на российском рынке поиска и обогнать Google не только на устройствах с Android, но и на iPhone, прогнозируют аналитики Bank of America Merrill Lynch (BofA), пишет «Коммерсантъ». По их данным, это может увеличить стоимость поискового направления «Яндекса» и внести около $1,4 млрд в общую капитализацию компании.
По мнению аналитиков, влияние на позиции «Яндекса» в поиске на мобильных устройствах станет существеннее, чем итоги разбирательства c Google в 2017 г. Тогда российская компания получила право договариваться с дистрибуторами о предустановке приложений на устройства с Android. Уже в 2020 г. практически на всех продаваемых в России смартфонах на Android будут предустановлены приложения «Яндекса», с 2021 г. они будут и на 95% iPhone, прогнозируют аналитики. По их данным, поиск остается для «Яндекса» главным бизнесом, так как остальные рынки слишком конкурентны.
Закон об обязательной предустановке российского ПО вступает в силу 1 июля 2020 г. Первыми предустанавливать отечественный софт должны будут производители смартфонов. С июня 2021 г. требование распространится на планшеты и носимые устройства, с июня 2022 г. – на компьютеры массой до 10 кг, а еще через год – на Smart TV. В числе программ, предлагаемых к установке, присутствуют сервисы доступа к госуслугам, программы платежной системы «Мир» и проигрыватель 20 российских эфирных телеканалов.