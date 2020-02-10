РБК: операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного рунета»
Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для выполнения требований закона «о суверенном рунете», пишет РБК со ссылкой на источники. Речь идет о тестировании систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection), говорится в письмах, направленных в ноябре российскими операторами («Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Т2 РТК холдинг», «ЭР-телеком холдинг», «Транстелеком» (ТТК) и «Екатеринбург-2000») замминистра цифрового развития Олегу Иванову. Иванов не стал комментировать данную информацию. Представители операторов и Роскомнадзора отказались от комментариев.
В письмах говорится, что неполадки при установке DPI возникали у пяти операторов – «Вымпелкома», МТС, «Ростелекома», «ЭР-телеком холдинга» и ТТК. Среди них – падение скорости интернет-трафика и уровня сигнала, проблемы при передаче трафика, прерывание трафика и жалобы на качество связи.
Осенью велась «пусконаладка оборудования на сетях операторов связи», рассказал РБК источник, близкий к организаторам тестирования. По его словам, проведенное ранее тестирование показало положительные результаты. Однако сети операторов в последние годы активно развивались, сейчас у компаний установлено разнообразное оборудование с разным программным обеспечением, что осложняет внедрение DPI, пояснил источник. Пусконаладка была завершена к концу 2019 г. На данный момент все работает штатно во всех режимах, уточнил источник.
Представитель «Вымпелкома» в письме Иванову сообщил, что тестирование на Урале не позволяет оценить реальные возможности технических средств при работе с большими объемами трафика, так как проводилось в регионе с минимальным количеством абонентов. Компания попросила продолжить испытания. Продлить сроки тестирования также просил представитель «ЭР-телеком холдинга». Но источник РБК утверждает, что дальнейшее тестирование признано нецелесообразным.
Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 г. Он обязывает операторов связи установить на свои сети оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор, чтобы централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы рунету. Это же оборудование позволит ведомству фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещенных в России. В октябре 2019 г. правительство распорядилось проводить учения по этому закону на федеральном и региональном уровнях не реже раза в год.