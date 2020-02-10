РБК: операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного рунета»

Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 г. Он обязывает операторов связи установить на свои сети оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор, чтобы централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы рунету. Это же оборудование позволит ведомству фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещенных в России. В октябре 2019 г. правительство распорядилось проводить учения по этому закону на федеральном и региональном уровнях не реже раза в год.