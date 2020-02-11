SEC добилась показаний бывшего инвестсоветника Telegram
Представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хорхе Тенрейро направил письмо в окружной суд штата Нью-Йорк, где рассматривается иск регулятора к Telegram. Из письма следует, что SEC удалось добиться показаний бывшего инвестиционного советника Telegram Джона Хаймана. Он дал их еще 4 февраля, но стало известно об этом только из письма SEC, опубликованного 10 февраля.
В письме содержатся выдержки из показаний Хаймана (полной версии в базе суда нет). SEC указывает, что они подтверждают позицию регулятора: Telegram в 2018 г. продавал инвестиционные контракты на Gram не только инвесторам платформы TON, но и андеррайтерам, которые привлекались для более широкого распространения токенов. Цитаты из показаний Хаймана в тексте письма замазаны.
Вторичный рынок Gram, о котором знали консультанты проекта и Хайман лично, – один из ключевых аргументов SEC, объяснял ранее «Ведомостям» советник фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский: основываясь на этом аргументе, SEC хочет доказать, что вторичный рынок сформировался еще до появления реальных товаров, которые можно купить за Gram, а значит, покупатели Gram рассчитывали в ходе ICO использовать токен для спекуляций. SEC указывала на то, что процедура Regulation D, которую проходили основатели платформы, предусматривает, что инвесторы не будут прямо или косвенно их перепродавать до официального запуска платформы, – а вторичный рынок Gram сформировался почти сразу.
SEC ранее приводила переписку Хаймана с одним из инвесторов TON, из которой следовало, что Хайман не только знал о существовании вторичного рынка Gram, но и проявлял к нему интерес: в ответ на сообщение о текущем курсе Хайман, например, просил инвестора продолжать его информировать.
В октябре SEC подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск должным образом: власти США утверждают, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие.
Выпуск должен был состояться в 2019 г. Основатель Telegram Павел Дуров предложил вернуть инвесторам деньги, однако те согласились подождать. В итоге запуск блокчейн-платформы был перенесен на весну 2020 г.