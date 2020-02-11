SEC добилась показаний бывшего инвестсоветника Telegram

Вторичный рынок Gram, о котором знали консультанты проекта и Хайман лично, – один из ключевых аргументов SEC, объяснял ранее «Ведомостям» советник фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский: основываясь на этом аргументе, SEC хочет доказать, что вторичный рынок сформировался еще до появления реальных товаров, которые можно купить за Gram, а значит, покупатели Gram рассчитывали в ходе ICO использовать токен для спекуляций. SEC указывала на то, что процедура Regulation D, которую проходили основатели платформы, предусматривает, что инвесторы не будут прямо или косвенно их перепродавать до официального запуска платформы, – а вторичный рынок Gram сформировался почти сразу.