Школы и медпункты отказались выйти в интернет без компьютеров

Из 100 тыс. объектов программы планировалось подключить 26 тыс. — в 2019 г., 32 тыс. — в 2020-м и 42 тыс. — в 2021-м. По итогам 2019 года Минкомсвязь отчиталась о подключении 17,7 тыс. объектов. В 18 регионах представители учреждений, куда проведен интернет, отказались от подписания актов оказания услуг по передаче данных. У них не установлено оборудование для доступа в интернет и пользования сетью, и, соответственно, они не потребляли услугу. По словам представителя министерства, Минкомсвязь оплачивает операторам трафик передачи данных, обеспечение объектов автоматизированными рабочими местами не предусмотрено. «Это обязанность субъектов России, о чем ведомство уведомляло их», — сказал собеседник РБК. Источник, близкий к Минкомсвязи, добавил, что оплата трафика при отсутствии техники является нецелевым использованием средств. Об этом ранее предупреждала Счетная палата.