Школы и медпункты отказались выйти в интернет без компьютеров
Из-за отсутствия компьютеров и сетевого оборудования школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие социально значимые объекты не смогли воспользоваться интернетом, к которому их подключили по программе «Цифровая экономика». Об этом сообщили РБК несколько участников телекоммуникационного рынка, заключивших контракты на подключение к проводному интернету с Минкомсвязи.
Из 100 тыс. объектов программы планировалось подключить 26 тыс. — в 2019 г., 32 тыс. — в 2020-м и 42 тыс. — в 2021-м. По итогам 2019 года Минкомсвязь отчиталась о подключении 17,7 тыс. объектов. В 18 регионах представители учреждений, куда проведен интернет, отказались от подписания актов оказания услуг по передаче данных. У них не установлено оборудование для доступа в интернет и пользования сетью, и, соответственно, они не потребляли услугу. По словам представителя министерства, Минкомсвязь оплачивает операторам трафик передачи данных, обеспечение объектов автоматизированными рабочими местами не предусмотрено. «Это обязанность субъектов России, о чем ведомство уведомляло их», — сказал собеседник РБК. Источник, близкий к Минкомсвязи, добавил, что оплата трафика при отсутствии техники является нецелевым использованием средств. Об этом ранее предупреждала Счетная палата.
Собеседники РБК в компаниях-операторах отмечают, что компьютерное оборудование в подключенных учреждениях должно было закупаться в рамках других проектов и программ. Так, многие фельдшерские пункты не успели провести торги на приобретение компьютеров. На объектах нет условий для установки и подключения оборудования, обеспечения его сохранности и работоспособности. В школах отсутствует инфраструктура для локальных сетей вне кабинетов информатики.
Программой «Цифровая экономика» предусмотрено выделение 72 млрд рублей из бюджета на интернет для 100 тысяч социально значимых объектов до 2021 г. Право оказания услуг проводного доступа в интернет на социально значимых объектах распределялось на аукционах летом 2019 г. По итогам аукционов Минкомсвязь заключила 85 государственных контрактов с 16 операторами на общую сумму 51 млрд руб. В стоимость контрактов входило не только подключение к интернету, но и безлимитный интернет-трафик до 2021 г. включительно.