Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Модель называется Gleam, она учитывает сценарии в зависимости от предлагаемых властями мер по борьбе с инфекцией, рассказал старший управляющий директор центра исследования данных банка Максим Еременко. Он также сообщил о возможных приходах двух волн коронавируса — весеннней и осенней. По словам президента Сбербанка Германа Грефа, в системе есть три сценария распространения вируса. Во всех трех Россия в сравнении с другими странами «достаточно неплохо выглядит»