Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и в мире, пишет ТАСС. Сейчас организация вместе с Минздравом наполняют модель данными.
Модель называется Gleam, она учитывает сценарии в зависимости от предлагаемых властями мер по борьбе с инфекцией, рассказал старший управляющий директор центра исследования данных банка Максим Еременко. Он также сообщил о возможных приходах двух волн коронавируса — весеннней и осенней. По словам президента Сбербанка Германа Грефа, в системе есть три сценария распространения вируса. Во всех трех Россия в сравнении с другими странами «достаточно неплохо выглядит»
Еременко отметил, что составление прогноза позволит понять реакцию рынка и возможный уровень паники. «Мы одни из первых, кто заинтересован, чтобы этой паники не было, потому что страдают финансовые показатели и Сбербанка и страны в целом», — объяснил он, добавив, что после доработки разработку передадут Минздраву.
Ранее Греф допускал, что банк может пострадать из-за заражения коронавирусом клиентов банка, но оценивать потенциальный ущерб он отказывался, назвав ситуацию с распространением вируса «непредсказуемой».