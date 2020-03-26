Blablacar приостановит работу в Москве по требованию властей

Сервис поиска попутчиков Blablacar приостановит с 29 марта работу в Москве по требованию властей столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. «По запросу региональных властей мы будем готовы применить эту меру и в других городах и областях», – добавила пресс-служба Blablacar.