Blablacar приостановит работу в Москве по требованию властей
Сервис поиска попутчиков Blablacar приостановит с 29 марта работу в Москве по требованию властей столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию. «По запросу региональных властей мы будем готовы применить эту меру и в других городах и областях», – добавила пресс-служба Blablacar.
Кроме того, с 29 марта компания введет ограничения, разрешив водителям брать не более одного попутчика. Эта мера будет действовать по всей России.
Власти Москвы 25 марта попросили Blablacar приостановить работу в столице из-за ситуации с коронавирусом. Следующая неделя в России объявлена выходной, и власти призывают россиян провести эти дни дома, сократив до минимума поездки куда-либо и контакты с другими людьми.
Накануне гендиректор Blablacar Николас Брюссон обратился к пользователям сервиса с рекомендацией воздержаться от поездок. «[Сейчас] использование платформы Blablacar допустимо только в исключительных случаях, когда это действительно необходимо. <...> Спасите жизни, останьтесь дома», – добавил он.
В России, по данным оперативного штаба на 26 марта, было выявлено 840 заболевших коронавирусом, за последние сутки эта цифра выросла на 182. Больше всего случаев заболевания (546) зарегистрировано в Москве.