Компания Playrix выделит 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Поддержка в первую очередь будет оказываться регионам, в которых находятся офисы компании (Петрозаводск, Иваново, Калининград, Барнаул, Великий Новгород и др.). Первый грант в размере 25 млн руб. компания выделит на поддержку Вологодской области. На эти средства будут приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновские аппараты и другое необходимое медицинское оборудование. Еще 75 млн руб. пойдут на покупку медицинской техники, защитных и дезинфицирующих средств в других регионах.