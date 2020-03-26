Компания Playrix выделит 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Игровая компания Playriх выделит 100 млн руб. на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Компания Playrix, основанная братьями Игорем и Дмитрием Бухманами, входит в десятку крупнейших мировых разработчиков мобильных игр. Выручка компании в 2019 г. составила $1,7 млрд. Forbes оценил всю компанию в $7 млрд.
Поддержка в первую очередь будет оказываться регионам, в которых находятся офисы компании (Петрозаводск, Иваново, Калининград, Барнаул, Великий Новгород и др.). Первый грант в размере 25 млн руб. компания выделит на поддержку Вологодской области. На эти средства будут приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновские аппараты и другое необходимое медицинское оборудование. Еще 75 млн руб. пойдут на покупку медицинской техники, защитных и дезинфицирующих средств в других регионах.
Ранее о создании альянса по борьбе с коронавирусом заявили технологические компании «Яндекс» и Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).