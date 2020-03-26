ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российский софт на различные типы потребительской электроники и расширила список приложений, которые необходимо устанавливать, следует из доработанного проекта постановления правительства.
Согласно документу, к 1 июля 2020 г. на смартфонах и планшетах должно быть предустановлено 13 российских программ, на ноутбуках и настольных компьютерах — 12, а на телевизорах с технологией Smart TV — три.
Теперь на смартфонах и планшетах, помимо предложенных ранее приложений для поиска, антивируса, «Госуслуг», электронной почты и мессенджеров, должны будут устанавливаться облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей. Эти же требования касаются ноутбуков и компьютеров, за исключением голосовых помощников. На телевизорах с технологией Smart TV должны быть аудиовизуальные сервисы, средство просмотра обязательных общедоступных каналов и новостной агрегатор.
В обязательном порядке устанавливать отечественное ПО на электронику, продаваемую в России, требуют поправки в закон «О защите прав потребителей», принятые в декабре 2019 г. Согласно первой версии постановления ФАС, с 1 июля 2020 г. российский софт должен был бы появиться на смартфонах, через год – в ноутбуках и настольных компьютерах, с 1 июля 2022 г. – в телевизорах с технологией Smart TV. При этом с 1 июля 2020 г. должна была начаться предустановка поисковых систем и браузеров, картографических сервисов и навигаторов. Еще через год предусматривалось вступление в силу требований для мессенджеров, соцсетей, антивирусов и др.