ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки

В обязательном порядке устанавливать отечественное ПО на электронику, продаваемую в России, требуют поправки в закон «О защите прав потребителей», принятые в декабре 2019 г. Согласно первой версии постановления ФАС, с 1 июля 2020 г. российский софт должен был бы появиться на смартфонах, через год – в ноутбуках и настольных компьютерах, с 1 июля 2022 г. – в телевизорах с технологией Smart TV. При этом с 1 июля 2020 г. должна была начаться предустановка поисковых систем и браузеров, картографических сервисов и навигаторов. Еще через год предусматривалось вступление в силу требований для мессенджеров, соцсетей, антивирусов и др.