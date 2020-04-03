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В «Вымпелкоме» сменился гендиректор

Ведомости

Гендиректором «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 6 апреля назначен Александр Торбахов, говорится в сообщении компании. В этой должности Торбахов будет подчиняться содиректорам группы VEON (головной компании «Вымпелкома») Серджи Эрреро и Каану Терзиоглу.

Как отмечается в пресс-релизе, Торбахов на протяжении более 25 лет работал на руководящих постах в крупнейших российских компаниях, среди них X5 Retail Group и Сбербанк. В Сбербанке Торбахов занимал пост зампредседателя правления и курировал розничный бизнес. Во время его работы в банке число пользователей цифровых продуктов и сервисов банка превысило 80 млн клиентов. Ранее Торбахов уже занимал руководящий пост в «Вымпелкоме». В 2009–2010 гг. он уже работал в должности гендиректора компании.

Торбахов имеет степень MBA Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете. Он также окончил Московский авиационный институт (МАИ) и Московский государственный институт международных отношений МИДа (МГИМО).

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