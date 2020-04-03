В «Вымпелкоме» сменился гендиректор

Как отмечается в пресс-релизе, Торбахов на протяжении более 25 лет работал на руководящих постах в крупнейших российских компаниях, среди них X5 Retail Group и Сбербанк. В Сбербанке Торбахов занимал пост зампредседателя правления и курировал розничный бизнес. Во время его работы в банке число пользователей цифровых продуктов и сервисов банка превысило 80 млн клиентов. Ранее Торбахов уже занимал руководящий пост в «Вымпелкоме». В 2009–2010 гг. он уже работал в должности гендиректора компании.