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«Коммерсантъ» узнал о закупке 10 тысяч смартфонов для полицейских Москвы

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Власти Москвы планируют закупить около 10 тысяч смартфонов для полицейских столицы. Они нужны для проверки цифровых пропусков у горожан в период борьбы с коронавирусной инфекцией, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в телекоммуникационной отрасли.

По словам собеседников газеты, запрос на поставку смартфонов получила компания «Марвелл-Дистрибуция» от департамента информационных технологий правительства Москвы. Как рассказал источник издания, одно из требований столичных властей — наличие смартфонов на складе. Планируется, что закупаться будут смартфоны с 2 Гб оперативной памяти и до 16 Гб встроенной. Скорее всего, это будут бюджетные модели Hоnor производства Huawei и Samsung с операционной системой Android.

Предполагается, что первоначально будет закуплено 5 тысяч смартфонов. По данным газеты, компания, получившая запрос мэрии, представила ей модели по цене от 4 до 12 тыс. рублей. Как отмечает один из собеседников газеты, смартфоны, которые подходят под требования департамента информтехнологий, стоят на рынке 5-7 тыс. рублей, при оптовой закупке их цена будет ниже на 20-30%. Департамент обсуждает отсрочку платежа на срок до 90 дней, уточняет собеседник. Закупка будет осуществляться у единственного поставщика.

Систему электронных пропусков в Москве запустили с 13 апреля, с 15 апреля наличие пропуска для передвижений обязательно. Пропуск оформляют все, кто пользуется общественным транспортом или ездит на личной или служебной машине. С 22 апреля для проезда можно использовать только электронные карты – «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты москвича и жителя Московской области. Номера карт нужно не менее чем за 5 часов до поездки включить в цифровые пропуска. Если номер не будет включен, электронная карта не сработает. Для поездок на личном автомобиле с той же даты нужно включить его госномер в цифровой пропуск. Вносить номер автомобиля в пропуск нужно тоже не менее чем за 5 часов до поездки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных