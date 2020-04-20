«Коммерсантъ» узнал о закупке 10 тысяч смартфонов для полицейских Москвы

Систему электронных пропусков в Москве запустили с 13 апреля, с 15 апреля наличие пропуска для передвижений обязательно. Пропуск оформляют все, кто пользуется общественным транспортом или ездит на личной или служебной машине. С 22 апреля для проезда можно использовать только электронные карты – «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты москвича и жителя Московской области. Номера карт нужно не менее чем за 5 часов до поездки включить в цифровые пропуска. Если номер не будет включен, электронная карта не сработает. Для поездок на личном автомобиле с той же даты нужно включить его госномер в цифровой пропуск. Вносить номер автомобиля в пропуск нужно тоже не менее чем за 5 часов до поездки.