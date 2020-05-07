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«Вымпелком» потерял 1,4% абонентов

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Выручка сотового оператора «Вымпелкома» в I квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 2,6% до 67,5 млрд руб., следует из отчетности его материнского холдинга Veon. При этом мобильная сервисная выручка снизилась на 4,4% до 52,5 млрд руб. На это повлияло падение выручки от роуминга и преобладание безлимитных тарифов на рынке, говорится в отчете.

Абонентская база «Вымпелкома» за отчетный период сократилась на 1,4% до 53,5 млн подписчиков. Veon связывает это с ростом конкуренции, снижением эффективности сети продаж и сокращением потока мигрантов в I квартале.

По данным на 29 апреля, из-за распространения коронавируса было закрыто около 34% собственных салонов связи «Вымпелкома» и 25% франчайзинговых – это привело к снижению продаж абонентского оборудования и сим-карт. Влияние этих шагов на результаты «Вымпелкома» ожидается «в ближайшие месяцы».

Выручка самого Veon по итогам I квартала упала на 1,3% в годовом выражении до $2,1 млрд. Показатель EBITDA сократился на 29,1% до $920 млн. Чистый долг снизился на 6,3% до $7,741 млрд.

Veon также отозвал прогноз по финансовым показателям на 2020 г. «Учитывая сохраняющуюся неопределенность, связанную с пандемией COVID-19 и ее вероятным влиянием на финансовые показатели группы в ближайшие кварталы, мы считаем, что более нецелесообразно давать финансовые прогнозы на 2020 г.», – говорится в отчете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных