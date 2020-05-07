«Вымпелком» потерял 1,4% абонентов

Выручка сотового оператора «Вымпелкома» в I квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 2,6% до 67,5 млрд руб., следует из отчетности его материнского холдинга Veon. При этом мобильная сервисная выручка снизилась на 4,4% до 52,5 млрд руб. На это повлияло падение выручки от роуминга и преобладание безлимитных тарифов на рынке, говорится в отчете.