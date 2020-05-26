Власти пообещали удалить из системы данные для пропусков после их отмены
Персональные данные, используемые для оформления цифровых пропусков, будут удалены из государственных информационных систем после отмены пропускного режима, заявил на брифинге министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Министр напомнил, что цифровые пропуска, необходимые во многих регионах для выхода из дома, изначально назывались временной мерой на период карантина и изоляции, введенных для борьбы с распространением коронавируса. «После ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — пообещал Шадаев.
На примере Московской области, отменившей с 23 мая цифровые пропуска, руководитель Минкомсвязи пояснил, что будут удалены все персональные данные, связанные с перемещениями, адресами и целями выхода людей из дома. Исключением станут учетные записи на портале госуслуг, созданные новыми пользователями для оформления пропусков, добавил министр.