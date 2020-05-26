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Власти пообещали удалить из системы данные для пропусков после их отмены

Ведомости

Персональные данные, используемые для оформления цифровых пропусков, будут удалены из государственных информационных систем после отмены пропускного режима, заявил на брифинге министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Министр напомнил, что цифровые пропуска, необходимые во многих регионах для выхода из дома, изначально назывались временной мерой на период карантина и изоляции, введенных для борьбы с распространением коронавируса. «После ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — пообещал Шадаев. 

На примере Московской области, отменившей с 23 мая цифровые пропуска, руководитель Минкомсвязи пояснил, что будут удалены все персональные данные, связанные с перемещениями, адресами и целями выхода людей из дома. Исключением станут учетные записи на портале госуслуг, созданные новыми пользователями для оформления пропусков, добавил министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных