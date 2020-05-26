Власти пообещали удалить из системы данные для пропусков после их отмены

Министр напомнил, что цифровые пропуска, необходимые во многих регионах для выхода из дома, изначально назывались временной мерой на период карантина и изоляции, введенных для борьбы с распространением коронавируса. «После ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», — пообещал Шадаев.