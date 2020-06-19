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В суперприложении «Тинькофф банка» появится мессенджер

Ведомости

«Тинькофф банк» начал тестировать в своем суперприложении мессенджер, с помощью которого пользователи смогут отправлять файлы, аудиосообщения и платежи, пишет The Bell. По данным издания, сервис станет доступен всем пользователем в ближайшие несколько недель, сейчас его тестируют сотрудники. 

Мессенджер «Тинькофф банка» уже включен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, сообщила ранее «Роскомсвобода».  Так называемый закон Яровой обязывает участников реестра хранить информацию о действиях пользователей и предоставлять данные ФСБ, иначе им грозит блокировка. В пресс-службе «Тинькофф банка» сообщили The Bell, что информация о платежах пользователей никуда по закону Яровой передаваться не будет, так как является банковской тайной. 

В реестре РКН также числятся мессенджер Сбербанка, сервисы Mail.Ru Group, «Яндекса», Avito, Telegram. Сервисов Facebook, включая WhatsApp, и Google в этом списке нет. 

Ранее по теме: Загадочное помилование Telegram

Ранее сегодня виртуальный сотовый оператор (MVNO) «Тинькофф мобайл», работающий на сети Tele2, вернул Telegram в список мессенджеров, доступ к которым для его абонентов не тарифицируется. Днем ранее Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой разблокировал доступ к Telegram. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных