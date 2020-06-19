В суперприложении «Тинькофф банка» появится мессенджер
«Тинькофф банк» начал тестировать в своем суперприложении мессенджер, с помощью которого пользователи смогут отправлять файлы, аудиосообщения и платежи, пишет The Bell. По данным издания, сервис станет доступен всем пользователем в ближайшие несколько недель, сейчас его тестируют сотрудники.
Мессенджер «Тинькофф банка» уже включен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора, сообщила ранее «Роскомсвобода». Так называемый закон Яровой обязывает участников реестра хранить информацию о действиях пользователей и предоставлять данные ФСБ, иначе им грозит блокировка. В пресс-службе «Тинькофф банка» сообщили The Bell, что информация о платежах пользователей никуда по закону Яровой передаваться не будет, так как является банковской тайной.
В реестре РКН также числятся мессенджер Сбербанка, сервисы Mail.Ru Group, «Яндекса», Avito, Telegram. Сервисов Facebook, включая WhatsApp, и Google в этом списке нет.