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Nvidia стала крупнейшим по капитализации чипмейкером в США

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Американский разработчик графических процессоров и чипов Nvidia, акции которого за последний год подорожали на 74%, впервые обогнал по капитализации Intel.

В ходе торгов 8 июля котировки акций компании выросли на 3,5% до $408,64 за бумагу. Капитализация компании достигла $251,31 млрд, что позволило Nvidia обогнать главного конкурента – Intel Corp.

Бумаги Intel поднялись в цене за день на 0,5% до $58,61, а рыночная стоимость технологического гиганта поднялась до $248,16 млрд.

За последний год акции Nvidia подорожали на 74%, капитализация Intel сократилась на 2%.

Как отмечает Market Watch, Intel удерживал лидерство на рынке на протяжении нескольких десятилетий, лишь изредка уступая Texas Instruments Inc. (в 1999 и 2000 гг.) и Qualcomm (с 2012 по 2014 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных