Nvidia стала крупнейшим по капитализации чипмейкером в США
Американский разработчик графических процессоров и чипов Nvidia, акции которого за последний год подорожали на 74%, впервые обогнал по капитализации Intel.
В ходе торгов 8 июля котировки акций компании выросли на 3,5% до $408,64 за бумагу. Капитализация компании достигла $251,31 млрд, что позволило Nvidia обогнать главного конкурента – Intel Corp.
Бумаги Intel поднялись в цене за день на 0,5% до $58,61, а рыночная стоимость технологического гиганта поднялась до $248,16 млрд.
За последний год акции Nvidia подорожали на 74%, капитализация Intel сократилась на 2%.
Как отмечает Market Watch, Intel удерживал лидерство на рынке на протяжении нескольких десятилетий, лишь изредка уступая Texas Instruments Inc. (в 1999 и 2000 гг.) и Qualcomm (с 2012 по 2014 г.).