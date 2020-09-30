Сбербанк и Visa запускают лабораторию поведенческого анализа клиентов

Data Lab будет работать на инфраструктуре «Сбера», добавили в пресс-службе. В частности, для исследований в области искусственного интеллекта будет использоваться разработанный в Sbercloud суперкомпьютер «Кристофари», о создании которого стало известно в ноябре прошлого года.