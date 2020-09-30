Сбербанк и Visa запускают лабораторию поведенческого анализа клиентов
Сбербанк и Visa запускают первую в России лабораторию данных (Data Lab), которая будет анализировать изменения в поведении пользователей карточных продуктов и подбирать для них персональные предложения, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Технологические инновации и сотрудничество с Visa дают нам возможность максимально точно настроить индивидуальные предложения по карточным продуктам. Благодаря открытию Лаборатории данных привычная пластиковая или цифровая карта станет незаменимым помощником клиента в его повседневных финансовых операциях», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Анализ будет проводиться при помощи технологий искусственного интеллекта и машинного обучения на основе обезличенных данных клиентов, уточнили в Сбербанке. Лаборатория займется не только изучением текущего клиентского поведения, но и построением вероятностных гипотез для прогнозирования ожиданий пользователей.
Data Lab будет работать на инфраструктуре «Сбера», добавили в пресс-службе. В частности, для исследований в области искусственного интеллекта будет использоваться разработанный в Sbercloud суперкомпьютер «Кристофари», о создании которого стало известно в ноябре прошлого года.