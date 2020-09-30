В России обнаружили импортные утюги с прослушкой

Шпак также предостерег от использования iPhone для передачи конфиденциальной информации. «Нельзя в айфоне ничего, вообще ничего нельзя, если по-хорошему. Это все изначально закладывается в архитектуру устройства, но не для плохих намерений, а для благих. Просто дорога в ад всегда благими намерениями устлана», — заявил глава департамента.