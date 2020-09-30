В России обнаружили импортные утюги с прослушкой
Утюги иностранного производства со встроенной прослушкой нашли в России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василия Шпака.
«Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи)», — сказал Шпак. Он отметил, что закладки в электротехнике — это не выдумка.
Шпак также предостерег от использования iPhone для передачи конфиденциальной информации. «Нельзя в айфоне ничего, вообще ничего нельзя, если по-хорошему. Это все изначально закладывается в архитектуру устройства, но не для плохих намерений, а для благих. Просто дорога в ад всегда благими намерениями устлана», — заявил глава департамента.
Ранее сегодня Шпак заявил, что иностранные поставщики комплектующих для российской авиации отказались от сотрудничества с Россией. По его словам, таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.
В 2019 году Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, уточняющих понятие «спецсредства» и исключающих попадание под него таких устройств, как, например, GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных. Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.