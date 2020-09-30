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В России обнаружили импортные утюги с прослушкой

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Утюги иностранного производства со встроенной прослушкой нашли в России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василия Шпака.

«Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи)», — сказал Шпак. Он отметил, что закладки в электротехнике — это не выдумка.

Шпак также предостерег от использования iPhone для передачи конфиденциальной информации. «Нельзя в айфоне ничего, вообще ничего нельзя, если по-хорошему. Это все изначально закладывается в архитектуру устройства, но не для плохих намерений, а для благих. Просто дорога в ад всегда благими намерениями устлана», — заявил глава департамента.

Ранее сегодня Шпак заявил, что иностранные поставщики комплектующих для российской авиации отказались от сотрудничества с Россией. По его словам, таким образом Запад пытается остановить российские проекты в области гражданского авиастроения.

В 2019 году Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, уточняющих понятие «спецсредства» и исключающих попадание под него таких устройств, как, например, GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных. Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее по теме: Минпромторг заявил о срыве поставок комплектующих для российских самолетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных