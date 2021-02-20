Рогозин рассказал Путину о планируемых ракетных пусках в 2021 году
«Роскосмос» в 2021 г. планирует почти 30 пусков ракет космического назначения, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«29 планируем только ракет космического назначения», — сказал глава корпорации, слова которого передает пресс-служба Кремля.
По словам Рогозина, Россия впервые за 45 лет возобновит исследование Луны: в октябре с космодрома Восточный в космос отправится посадочный аппарат «Луна-25». «А дальше, как Вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, о которой я сегодня еще кратко Вам доложу», — отметил он.
Кроме того, в текущем году на МКС отправятся два модуля. Самый большой из них — модуль «Наука» — будет запущен с Байконура в мае. Другим важным стартом станет, по словам Рогозина, пуск радиолокационного аппарата.
«Впервые мы переходим на радиолокацию. Для того чтобы объяснить насколько это важно, конечно, это Северный морской путь. Росатом как оператор развивает Северный морской путь, это для нас, безусловно, уникальный транзитный маршрут. Но для того чтобы освоить восточный маршрут, от Ямала на Восток, до Тихого океана, необходимо видеть все, что там происходит», — сказал глава «Роскосмоса».
В 2020 г. корпорация успешно провела 17 орбитальных космических запусков, три из которых были в интересах британской телекоммуникационной компании OneWeb.