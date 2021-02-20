Рогозин рассказал Путину о планируемых ракетных пусках в 2021 году

«Впервые мы переходим на радиолокацию. Для того чтобы объяснить насколько это важно, конечно, это Северный морской путь. Росатом как оператор развивает Северный морской путь, это для нас, безусловно, уникальный транзитный маршрут. Но для того чтобы освоить восточный маршрут, от Ямала на Восток, до Тихого океана, необходимо видеть все, что там происходит», — сказал глава «Роскосмоса».