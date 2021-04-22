Марсоход NASA впервые смог получить кислород из атмосферы
Американский марсоход Perseverance смог получить кислород из атмосферы планеты, сообщается на сайте Национального космического агентства США (NASA).
«Растущий список "первых" открытий для Perseverance, новейшего шестиколесного робота НАСА на поверхности Марса, включил в себя преобразование части тонкой, богатой углекислым газом атмосферы Красной планеты в кислород. Экспериментальный прибор под названием Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) выполнил эту задачу», — говорится в сообщении. В NASA уточнили, что эксперимент прошел 20 апреля, на 60-й сол (марсианский день) с начала миссии на поверхности планеты.
«Изоляция и хранение кислорода на Марсе [может понадобиться в будущем] для ракет, способных поднимать астронавтов с поверхности планеты. Такие устройства также могут однажды обеспечить самих астронавтов пригодным для дыхания воздухом», — объясняется в сообщении необходимость эксперимента.
В частности, предполагается, что кислородный конвертор, способный обеспечить этим газом астронавтов для создания топлива и дыхания, будет весить примерно около тонны, отправка такого прибора на Марс является посильной задачей уже сейчас. В то же время самого кислорода для старта с Марса может потребоваться 25 тонн, а для дыхания в течение года — 1 тонна. Переправлять такие объемы до Марса затруднительно, что говорит в пользу производства кислорода из марсианской атмосферы на месте, с помощью компактного устройства.
Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа. Экспериментальный прибор MOXIE, который впоследствии планируется масштабировать, работает, отделяя атомы кислорода от молекул углекислого газа. В атмосферу Марса в итоге выбрасывается остаточный продукт — окись углерода.
Ранее, 19 апреля, в рамках миссии был впервые успешно проведен еще один важный эксперимент. Доставленный вместе с марсоходом мини-вертолет Ingenuity NASA провел первый в истории управляемый полет в атмосфере Марса. Полет аппарата, доставленного на Марс в составе экспедиции марсохода Perseverance, длился 30 секунд. Мини-вертолет с двумя соосными винтами в 1,2 м поднялся на высоту около 3 м в рамках испытательного полета и сделал фотографии поверхности. Впоследствии аппарат должен провести более масштабные полеты и детальную съемку местности.
Исследовательский аппарат NASA Perseverance с марсоходом на борту приземлился на Марс в феврале 2021 г. Ровер два года будет исследовать кратер Джезеро, где ранее с помощью спутниковых данных была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшей в большое озеро. Ученые считают, что в кратере могли сохраниться следы древней микробной жизни, их будет искать марсоход.