Марсоход NASA впервые смог получить кислород из атмосферы

В частности, предполагается, что кислородный конвертор, способный обеспечить этим газом астронавтов для создания топлива и дыхания, будет весить примерно около тонны, отправка такого прибора на Марс является посильной задачей уже сейчас. В то же время самого кислорода для старта с Марса может потребоваться 25 тонн, а для дыхания в течение года — 1 тонна. Переправлять такие объемы до Марса затруднительно, что говорит в пользу производства кислорода из марсианской атмосферы на месте, с помощью компактного устройства.