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СП ВТБ и «Ростелекома» купит долю в платформе интернет-рекламы

Ведомости

Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» — «Платформа больших данных» (ПБД) — приобретет долю в одной из крупнейших российских платформ интернет-рекламы Mediasniper, говорится в совместном релизе участников сделки. Стороны уже подписали соглашения о предварительных условиях сделки, ее детали и сумму представитель ВТБ не раскрывает.

Следствием сделки должно стать укрепление позиций ПБД на рынке интернет-рекламы, рассчитывают в компании. С помощью технологий Mediaspiner ПБД будет создавать новые продукты и услуги на рынке интернет-рекламы.

«Рынок интернет-рекламы составил по итогам 2020 г. более 250 млрд руб. Это одно из перспективных направлений для применения алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения с точки зрения монетизации Big Data», — приводятся слова зампредседателя правления ВТБ Вадима Кулика в сообщении.

ВТБ и «Ростелеком» объявили о планах по созданию платформы для работы с большими данными осенью 2019 г., а сама компания была зарегистрирована в марте прошлого года. К 2025 г. СП планирует получить 10% рынка Big Data, чей объем должен достичь 34 млрд руб., рассказывали в конце марта этого года представители «Ростелекома» и ВТБ. В рамках развития СП рассматривается возможность потенциальных сделок M&A: поглощение бизнесов, комплементарных для ПБД, а также инвестиций в крупные пакеты возможных будущих партнеров по Big Data.

Финансовые показатели СП пока не раскрывались, в компании лишь говорили, что рассчитывают выйти на показатель безубыточности к 2023 г., а по итогам 2025 г. выручка должна достигнуть 4 млрд руб.

Ранее по теме: «Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард рублей в платформу больших данных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных