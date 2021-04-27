СП ВТБ и «Ростелекома» купит долю в платформе интернет-рекламы

ВТБ и «Ростелеком» объявили о планах по созданию платформы для работы с большими данными осенью 2019 г., а сама компания была зарегистрирована в марте прошлого года. К 2025 г. СП планирует получить 10% рынка Big Data, чей объем должен достичь 34 млрд руб., рассказывали в конце марта этого года представители «Ростелекома» и ВТБ. В рамках развития СП рассматривается возможность потенциальных сделок M&A: поглощение бизнесов, комплементарных для ПБД, а также инвестиций в крупные пакеты возможных будущих партнеров по Big Data.