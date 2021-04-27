СП ВТБ и «Ростелекома» купит долю в платформе интернет-рекламы
Совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» — «Платформа больших данных» (ПБД) — приобретет долю в одной из крупнейших российских платформ интернет-рекламы Mediasniper, говорится в совместном релизе участников сделки. Стороны уже подписали соглашения о предварительных условиях сделки, ее детали и сумму представитель ВТБ не раскрывает.
Следствием сделки должно стать укрепление позиций ПБД на рынке интернет-рекламы, рассчитывают в компании. С помощью технологий Mediaspiner ПБД будет создавать новые продукты и услуги на рынке интернет-рекламы.
«Рынок интернет-рекламы составил по итогам 2020 г. более 250 млрд руб. Это одно из перспективных направлений для применения алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения с точки зрения монетизации Big Data», — приводятся слова зампредседателя правления ВТБ Вадима Кулика в сообщении.
ВТБ и «Ростелеком» объявили о планах по созданию платформы для работы с большими данными осенью 2019 г., а сама компания была зарегистрирована в марте прошлого года. К 2025 г. СП планирует получить 10% рынка Big Data, чей объем должен достичь 34 млрд руб., рассказывали в конце марта этого года представители «Ростелекома» и ВТБ. В рамках развития СП рассматривается возможность потенциальных сделок M&A: поглощение бизнесов, комплементарных для ПБД, а также инвестиций в крупные пакеты возможных будущих партнеров по Big Data.
Финансовые показатели СП пока не раскрывались, в компании лишь говорили, что рассчитывают выйти на показатель безубыточности к 2023 г., а по итогам 2025 г. выручка должна достигнуть 4 млрд руб.