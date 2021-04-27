Росгвардия изменила организационно-правовую форму центра информационных технологий

По его словам, с 27 апреля изменилась организационно-правовая форма центра, которая позволит более эффективно выполнять задачи, связанные с созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, ПО и информационно-коммуникационной инфраструктуры. Кроме того, это поможет обеспечивать информационную безопасность и техническую защиту информации в Росгвардии.