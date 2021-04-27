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Росгвардия изменила организационно-правовую форму центра информационных технологий

Ведомости

Центр информационных технологий Росгвардии существует с момента создания ведомства, с сегодняшнего дня изменилась лишь его организационно-правовая форма, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, комментируя информацию о создании центра.

«Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии с самого начала существовал в структуре ведомства и является правопреемником Главного центра автоматизированной системы управления внутренних войск МВД России, который функционировал с 2002 года», — цитирует ТАСС Грибакина.

По его словам, с 27 апреля изменилась организационно-правовая форма центра, которая позволит более эффективно выполнять задачи, связанные с созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, ПО и информационно-коммуникационной инфраструктуры. Кроме того, это поможет обеспечивать информационную безопасность и техническую защиту информации в Росгвардии.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение правительства сообщало, что в Москве откроют главный центр информационных технологий войск национальной гвардии России, который будет отвечать за кибербезопасность ведомства.

Ранее по теме: В Москве откроют центр кибербезопасности Росгвардии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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