Росгвардия изменила организационно-правовую форму центра информационных технологий
Центр информационных технологий Росгвардии существует с момента создания ведомства, с сегодняшнего дня изменилась лишь его организационно-правовая форма, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, комментируя информацию о создании центра.
«Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии с самого начала существовал в структуре ведомства и является правопреемником Главного центра автоматизированной системы управления внутренних войск МВД России, который функционировал с 2002 года», — цитирует ТАСС Грибакина.
По его словам, с 27 апреля изменилась организационно-правовая форма центра, которая позволит более эффективно выполнять задачи, связанные с созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, ПО и информационно-коммуникационной инфраструктуры. Кроме того, это поможет обеспечивать информационную безопасность и техническую защиту информации в Росгвардии.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на распоряжение правительства сообщало, что в Москве откроют главный центр информационных технологий войск национальной гвардии России, который будет отвечать за кибербезопасность ведомства.