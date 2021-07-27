«Мегафон» запустил голосового помощника «Еву»

«Ева» может «поддерживать полноценную беседу», подчеркивается в сообщении. Для этого разработчики создали несколько десятков сценариев диалога. При звонке из банка голосовой ассистент сможет самостоятельно расшифровать разговор и перевести его в текстовый формат, после чего отправит аудио и печатную версию в Telegram абоненту.