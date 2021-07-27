«Мегафон» запустил голосового помощника «Еву»
«Мегафон» запустил голосового помощника «Еву», сообщили в пресс-службе компании. «Ева» может принимать входящие вызовы, самостоятельно определить источник, позволяя таким образом избежать спам-звонков.
В рамках пилотного проекта бесплатно протестировать голосового ассистента могут несколько тысяч абонентов столичного филиала «Мегафона», планируется, что осенью решение будет запущено во всех регионах, отметили в компании.
«Ева» может «поддерживать полноценную беседу», подчеркивается в сообщении. Для этого разработчики создали несколько десятков сценариев диалога. При звонке из банка голосовой ассистент сможет самостоятельно расшифровать разговор и перевести его в текстовый формат, после чего отправит аудио и печатную версию в Telegram абоненту.