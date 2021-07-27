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«Мегафон» запустил голосового помощника «Еву»

Ведомости

«Мегафон» запустил голосового помощника «Еву», сообщили в пресс-службе компании. «Ева» может принимать входящие вызовы, самостоятельно определить источник, позволяя таким образом избежать спам-звонков. 

В рамках пилотного проекта бесплатно протестировать голосового ассистента могут несколько тысяч абонентов столичного филиала «Мегафона», планируется, что осенью решение будет запущено во всех регионах, отметили в компании. 

 «Ева» может «поддерживать полноценную беседу», подчеркивается в сообщении. Для этого разработчики создали несколько десятков сценариев диалога. При звонке из банка голосовой ассистент сможет самостоятельно расшифровать разговор и перевести его в текстовый формат, после чего отправит аудио и печатную версию в Telegram абоненту. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных