В новых iPhone может появиться портретный режим для видео
Пользователи новых моделей iPhone, которые, как ожидается, представят публике уже в начале осени, смогут снимать видео в портретном режиме, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас эта функция доступна лишь для фото. Она позволяет делать кадры с фокусировкой на основной объект и размывать задний фон в так называемом эффекте боке.
Портретный режим впервые появился в iPhone 7 Plus в 2016 г. В новых моделях, еще не презентованных Apple, функция под названием Cinematic Video позволит менять интенсивность размытия даже после записи видео с помощью «датчика глубины смартфона».
Кроме того, компания планирует улучшить качество роликов, внедрив формат ProRes. Нововведение является аналогом формата ProRAW, который есть на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и предоставляет более гибкие возможности редактирования экспозиции, цветопередачи и баланса белого на фотографиях. В итоге пользователи смогут записывать видео в разрешении HD и 4K. Как уточняет Bloomberg, подобный формат обычно используется профессиональными видеоредакторами в кино и не предназначен для массового рынка отчасти из-за больших размеров файлов. Как и в случае с ProRAW, ProRes может быть доступен лишь для моделей Pro.
Наконец, Apple хочет оснастить новые смартфоны усовершенствованными фильтрами, работающими на основе искусственного интеллекта. В отличие от стандартных эффектов, появившихся в 2016 г., новые можно будет наложить не на все фото, а лишь на отдельные объекты. В итоге у пользователей появится возможность корректировать температуру снимка, сохраняя нейтральный белый цвет, делать тени более «глубокими», работать с контрастами и балансом цвета. В Apple полагают, что все это позволит добиться большей реалистичности кадров.
В визуальном плане новые iPhone будут похожи на прошлогодние модели. Так, сохранятся дизайн гаджетов и размер экрана — 5,5 или 6,1 дюйма у стандартного iPhone и 6,1 или 6,7 дюйма у Pro-версии. В новые модели внедрят процессор A15, уменьшат вырез под фронтальную камеру и динамик. Частота обновления дисплея увеличится. По данным Bloomberg, это сделает прокрутку более плавной.
Предполагается, что новые модели iPhone Apple представит уже в сентябре. В то же время Bloomberg напомнил, что в прошлом году традиционную презентацию перенесли на октябрь из-за очередной вспышки коронавируса. Агентство допускает, что представление новинок пройдет онлайн. В корпорации отказались прокомментировать полученную изданием информацию.