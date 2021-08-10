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В новых iPhone может появиться портретный режим для видео

Ведомости

Пользователи новых моделей iPhone, которые, как ожидается, представят публике уже в начале осени, смогут снимать видео в портретном режиме, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас эта функция доступна лишь для фото. Она позволяет делать кадры с фокусировкой на основной объект и размывать задний фон в так называемом эффекте боке.

Портретный режим впервые появился в iPhone 7 Plus в 2016 г. В новых моделях, еще не презентованных Apple, функция под названием Cinematic Video позволит менять интенсивность размытия даже после записи видео с помощью «датчика глубины смартфона».

Кроме того, компания планирует улучшить качество роликов, внедрив формат ProRes. Нововведение является аналогом формата ProRAW, который есть на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и предоставляет более гибкие возможности редактирования экспозиции, цветопередачи и баланса белого на фотографиях. В итоге пользователи смогут записывать видео в разрешении HD и 4K. Как уточняет Bloomberg, подобный формат обычно используется профессиональными видеоредакторами в кино и не предназначен для массового рынка отчасти из-за больших размеров файлов. Как и в случае с ProRAW, ProRes может быть доступен лишь для моделей Pro.

Наконец, Apple хочет оснастить новые смартфоны усовершенствованными фильтрами, работающими на основе искусственного интеллекта. В отличие от стандартных эффектов, появившихся в 2016 г., новые можно будет наложить не на все фото, а лишь на отдельные объекты. В итоге у пользователей появится возможность корректировать температуру снимка, сохраняя нейтральный белый цвет, делать тени более «глубокими», работать с контрастами и балансом цвета. В Apple полагают, что все это позволит добиться большей реалистичности кадров.

В визуальном плане новые iPhone будут похожи на прошлогодние модели. Так, сохранятся дизайн гаджетов и размер экрана — 5,5 или 6,1 дюйма у стандартного iPhone и 6,1 или 6,7 дюйма у Pro-версии. В новые модели внедрят процессор A15, уменьшат вырез под фронтальную камеру и динамик. Частота обновления дисплея увеличится. По данным Bloomberg, это сделает прокрутку более плавной.

Предполагается, что новые модели iPhone Apple представит уже в сентябре. В то же время Bloomberg напомнил, что в прошлом году традиционную презентацию перенесли на октябрь из-за очередной вспышки коронавируса. Агентство допускает, что представление новинок пройдет онлайн. В корпорации отказались прокомментировать полученную изданием информацию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных