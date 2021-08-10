В новых iPhone может появиться портретный режим для видео

Кроме того, компания планирует улучшить качество роликов, внедрив формат ProRes. Нововведение является аналогом формата ProRAW, который есть на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и предоставляет более гибкие возможности редактирования экспозиции, цветопередачи и баланса белого на фотографиях. В итоге пользователи смогут записывать видео в разрешении HD и 4K. Как уточняет Bloomberg, подобный формат обычно используется профессиональными видеоредакторами в кино и не предназначен для массового рынка отчасти из-за больших размеров файлов. Как и в случае с ProRAW, ProRes может быть доступен лишь для моделей Pro.