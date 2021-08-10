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В NASA сообщили о невозможности высадки на Луну в 2024 году

Ведомости

Неготовность скафандров не позволит совершить высадку на Луну в 2024 г., следует из доклада офиса генерального инспектора NASA, передает «РИА Новости».

«Нынешний график НАСА заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов xEMU (вариант скафандра. — Ред.) к ноябрю 2024 г., но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели. Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров... Скафандры не будут готовы к полету до по меньшей мере апреля 2025 г.», — говорится в докладе.

Согласно графику NASA, первый беспилотный полет по программе Artemis («Артемида», новая лунная программа США) должен состояться в 2021 г. Второй полет с экипажем планируется в 2023 г., а третья миссия, намеченная на 2024 г., предполагает высадку человека на Луну.

Ранее в феврале исполняющий обязанности главы американского космического агентства (NASA) Стив Джурчик заявил, что высадка американских астронавтов на Луну в 2024 г. «больше не выглядит реалистичной» из-за недостаточного финансирования.

Ранее по теме: Безос предложил покрыть часть бюджета NASA в обмен на участие в лунной программе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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