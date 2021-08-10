В NASA сообщили о невозможности высадки на Луну в 2024 году
Неготовность скафандров не позволит совершить высадку на Луну в 2024 г., следует из доклада офиса генерального инспектора NASA, передает «РИА Новости».
«Нынешний график НАСА заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов xEMU (вариант скафандра. — Ред.) к ноябрю 2024 г., но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели. Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров... Скафандры не будут готовы к полету до по меньшей мере апреля 2025 г.», — говорится в докладе.
Согласно графику NASA, первый беспилотный полет по программе Artemis («Артемида», новая лунная программа США) должен состояться в 2021 г. Второй полет с экипажем планируется в 2023 г., а третья миссия, намеченная на 2024 г., предполагает высадку человека на Луну.
Ранее в феврале исполняющий обязанности главы американского космического агентства (NASA) Стив Джурчик заявил, что высадка американских астронавтов на Луну в 2024 г. «больше не выглядит реалистичной» из-за недостаточного финансирования.