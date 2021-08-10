В NASA сообщили о невозможности высадки на Луну в 2024 году

«Нынешний график НАСА заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов xEMU (вариант скафандра. — Ред.) к ноябрю 2024 г., но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели. Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из-за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров... Скафандры не будут готовы к полету до по меньшей мере апреля 2025 г.», — говорится в докладе.