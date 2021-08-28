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В России создадут Национальный центр физики и математики

Ведомости

Правительство России утвердило постановление о Национальном центре физики и математики (НЦФМ), который создается по поручению президента Владимира Путина.

В качестве главных целей центра называются «получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны». Создание НЦФМ ведется при участии ученых Российской академии наук, Курчатовского института и других научных организаций, экспертов «Роскосмоса».

Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ и передовые лаборатории, наукоемкие производства будут размещены в технопарке «Саров». Координировать утверждение программ развития и научных исследований, взаимодействие госорганов и научных организаций будет межведомственный совет, состав которого будет утвержден позднее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных