В России создадут Национальный центр физики и математики

Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ и передовые лаборатории, наукоемкие производства будут размещены в технопарке «Саров». Координировать утверждение программ развития и научных исследований, взаимодействие госорганов и научных организаций будет межведомственный совет, состав которого будет утвержден позднее.