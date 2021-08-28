В России создадут Национальный центр физики и математики
Правительство России утвердило постановление о Национальном центре физики и математики (НЦФМ), который создается по поручению президента Владимира Путина.
В качестве главных целей центра называются «получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны». Создание НЦФМ ведется при участии ученых Российской академии наук, Курчатовского института и других научных организаций, экспертов «Роскосмоса».
Основой центра станет учебный корпус филиала МГУ и передовые лаборатории, наукоемкие производства будут размещены в технопарке «Саров». Координировать утверждение программ развития и научных исследований, взаимодействие госорганов и научных организаций будет межведомственный совет, состав которого будет утвержден позднее.