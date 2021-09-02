Мэрия Москвы доработает систему распознавания лиц специально для МВД

Согласно документам на портале госзакупок, полиция сможет искать сообщников преступников: система будет отслеживать передвижение преступника и анализировать, кто часто появлялся рядом с ним и в какое время. Также можно будет отследить людей, которые возвращаются на места преступлений, на которых не установлены личности преступников.