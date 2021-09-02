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Мэрия Москвы доработает систему распознавания лиц специально для МВД

Ведомости

Департамент информационных технологий Москвы 27 августа объявил тендер на модернизацию подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ), через которую полицейские подключаются к московской системе распознавания лиц, чтобы искать преступников, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок. Стоимость тендера составляет 130 млн руб.

Согласно документам на портале госзакупок, полиция сможет искать сообщников преступников: система будет отслеживать передвижение преступника и анализировать, кто часто появлялся рядом с ним и в какое время. Также можно будет отследить людей, которые возвращаются на места преступлений, на которых не установлены личности преступников.

В системе расширят фильтры поиска человека: пол, возраст, расовая принадлежность, очки, борода, маска, головной убор и возможность распознавать силуэты. ПАРСИВ позволит отследить маршрут человека на заданном участке. Также подрядчик должен будет разработать мобильные приложения для iOS и Android, чтобы полицейские могли подключаться к системе со смартфонов и планшетов.

В пресс-службе ДИТ пояснили, что в ПАРСИВ появятся «новые инструменты, которые позволят еще более эффективно обеспечивать безопасность горожан, также будет повышена защищенность самой подсистемы». В департаменте отметили, что алгоритмы видеоаналитики в Москве обрабатывают информацию с 125 000 камер. В МВД не ответили на запрос издания. На модернизацию системы дается 55 дней, исполнителя выберут 1 октября.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: Московская система распознавания лиц появится еще в 10 регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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