Twitter может разрешить пользователям удалять подписчиков и архивировать твиты
Twitter планирует протестировать новые функции, связанные с конфиденциальностью, чтобы дать пользователям больший контроль над числом своих подписчиков и теми, кто может видеть их сообщения и лайки, пишет Bloomberg.
Среди них — архивированные твиты, соцсеть может позволить пользователям скрывать старые твиты по прошествии определенного времени. Твиты будут видны только владельцу учетной записи. У этого продукта нет даты запуска и он все еще находится в стадии разработки, уточняет издание.
Также соцсеть планирует добавить функцию удаления подписчиков. В настоящее время это возможно только после блокировки пользователя. Twitter планирует начать тестировать данную функцию с сентября.
Twitter также планирует добавить возможность скрывать понравившиеся твиты — пользователи скоро смогут указать, кто сможет видеть, какие твиты им понравились.
Еще одна функция — это выход из бесед: пользователям будет предоставлена возможность удалить себя из публичной беседы в Twitter. Twitter планирует протестировать данную функцию до конца года.