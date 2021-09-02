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Twitter может разрешить пользователям удалять подписчиков и архивировать твиты

Ведомости

Twitter планирует протестировать новые функции, связанные с конфиденциальностью, чтобы дать пользователям больший контроль над числом своих подписчиков и теми, кто может видеть их сообщения и лайки, пишет Bloomberg. 

Среди них — архивированные твиты, соцсеть может позволить пользователям скрывать старые твиты по прошествии определенного времени. Твиты будут видны только владельцу учетной записи. У этого продукта нет даты запуска и он все еще находится в стадии разработки, уточняет издание. 

Также соцсеть планирует добавить функцию удаления подписчиков. В настоящее время это возможно только после блокировки пользователя. Twitter планирует начать тестировать данную функцию с сентября. 

Twitter также планирует добавить возможность скрывать понравившиеся твиты — пользователи скоро смогут указать, кто сможет видеть, какие твиты им понравились. 

Еще одна функция — это выход из бесед: пользователям будет предоставлена ​​возможность удалить себя из публичной беседы в Twitter. Twitter планирует протестировать данную функцию до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных