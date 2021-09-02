Twitter может разрешить пользователям удалять подписчиков и архивировать твиты

Среди них — архивированные твиты, соцсеть может позволить пользователям скрывать старые твиты по прошествии определенного времени. Твиты будут видны только владельцу учетной записи. У этого продукта нет даты запуска и он все еще находится в стадии разработки, уточняет издание.