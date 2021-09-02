Сервис Getcontact внесен в реестр организаторов распространения информации
Компания Getcontact LLP внесена в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
«Getcontact LLP включена в Реестр ОРИ 1 сентября, о чем в адрес ее владельца направлено соответствующее уведомление», — сказали в пресс-службе ведомства, пояснив, что компания 19 августа представила в Роскомнадзор уведомление о начале деятельности в качестве организатора распространения информации.
Отмечается, что организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что Getcontact уведомила ведомство о том, что исполнит требования закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.
Хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России требует редакция закона о персональных данных, действующая с 1 сентября 2015 г. Под персональными имеются в виду все данные о российских гражданах, которые используются при регистрации на сайтах, совершении покупок в сети, пересылке почтовых сообщений и т. п.