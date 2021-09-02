Сервис Getcontact внесен в реестр организаторов распространения информации

Отмечается, что организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий.