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Сервис Getcontact внесен в реестр организаторов распространения информации

Ведомости

Компания Getcontact LLP внесена в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

«Getcontact LLP включена в Реестр ОРИ 1 сентября, о чем в адрес ее владельца направлено соответствующее уведомление», — сказали в пресс-службе ведомства, пояснив, что компания 19 августа представила в Роскомнадзор уведомление о начале деятельности в качестве организатора распространения информации.

Отмечается, что организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Getcontact уведомила ведомство о том, что исполнит требования закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России.

Хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России требует редакция закона о персональных данных, действующая с 1 сентября 2015 г. Под персональными имеются в виду все данные о российских гражданах, которые используются при регистрации на сайтах, совершении покупок в сети, пересылке почтовых сообщений и т. п.

Ранее по теме: GetContact будет хранить данные российских пользователей на территории России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных