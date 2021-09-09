«Коммерсантъ» узнал о сбоях в работе Twitch и Avito из-за блокировки VPN-сервисов
Блокировка VPN-сервисов, которую Роскомнадзор начал 3 сентября, сказалась на работе стримингового сервиса для трансляций футбольных турниров FlashScore, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение сервиса в «ВКонтакте». Также пользователи жалуются на доступ к Avito, играм World of Tanks и World of WarShips, Twitch и BitTorrent.
Разработчики World of WarShips 6 сентября опубликовали обращение к пользователям, в котором говорится, что интернет-провайдеры начали блокировать VPN-сервисы с помощью DPI-оборудования. В процессе было затронуто много UDP-портов, в том числе тех, которые используются в игре. По их мнению, ситуация затронула и крупных провайдеров, и множество местных. «Закрытие UDP-портов приводит в World of WarShips к невозможности войти в игру и отключению от сервера во время сбоя», — говорится в сообщении компании.
Во FlashScore изданию сообщили, что компания знает о проблемах, с которыми столкнулись пользователи. Сервис изучает техническую инфраструктуру, но пока не нашел точную причину сбоя. Avito и Twitch не ответили на запросы издания.
В Роскомнадзоре заявили, что при блокировке VPN-сервисов UDP-порты не блокировались. Однако источники издания в четырех крупнейших операторах сообщили, что протестировали собственные сети и считают причиной сложностей работу оборудования, которое Роскомнадзор установил на сетях в рамках закона о «суверенном рунете». Один из собеседников отметил, что несколько дней назад операторы обратились в Главный частотный центр Роскомнадзора и попросили разъяснить ситуацию, но не получили ответа.
В «Вымпелкоме» официально ответили, что оборудование работает штатно и сбоев в последнее время не зафиксировано, однако на сети установлены сторонние технические средства, которые могут потенциально воздействовать на пропуск трафика. В «Мегафоне», МТС и Tele2 отказались от комментариев.