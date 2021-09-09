«Коммерсантъ» узнал о сбоях в работе Twitch и Avito из-за блокировки VPN-сервисов

Разработчики World of WarShips 6 сентября опубликовали обращение к пользователям, в котором говорится, что интернет-провайдеры начали блокировать VPN-сервисы с помощью DPI-оборудования. В процессе было затронуто много UDP-портов, в том числе тех, которые используются в игре. По их мнению, ситуация затронула и крупных провайдеров, и множество местных. «Закрытие UDP-портов приводит в World of WarShips к невозможности войти в игру и отключению от сервера во время сбоя», — говорится в сообщении компании.