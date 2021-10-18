Роботы-курьеры «Яндекса» могут начать работать в Дубае
В «Яндексе» намерены задействовать роботов-курьеров для доставки еды в Дубае. Об этом на международной выставке GITEX рассказал директор по развитию бизнеса беспилотных технологий компании Сергей Кириллов.
«Мы хотим начать поставки в Дубае, поскольку наша оценка показала, что треть города подходит для [передвижения] таких роботов», — передает издание The National слова Кириллова. Менеджер добавил, что эксплуатация роботов-доставщиков обходится на 15-20% дешевле труда курьеров.
Шестиколесный робот-курьер «Яндекса» высотой около полуметра способен перевозить небольшие грузы весом до 20 кг. Общая мощность такого робота составляет 1,5 кВт, заявленная скорость — 8 км/ч в пешеходных зонах, а доставка производится в пределах 3 км. Роверы умеют определять цвет светофора и ориентируются на перекрестках.
По словам Кириллова, автономные роботы-курьеры «Яндекса» доставляют около 500 заказов в день в России и США. В июне российская компания заключила соглашение с американским сервисом Grubhub по доставке еды в кампусах США, уже в августе первые «роверы» начали работу в Университете штата Огайо. В марте 2021 г. «Яндекс» заявил о планах запустить таких роботов в Израиле и Южной Корее.
Дубай планирует к 2030 г. сделать 25% поездок беспилотными. Сейчас совместно с компанией SkyTran разрабатывается система струнного транспорта (беспилотные вагоны, движущиеся по рельсовым путям, которые подняты над землей на бетонных опорах). С 2023 г. в городе начнут действовать автономные такси (до 2030 г. к традиционному таксопарку присоединится 4000 беспилотных шаттлов Origin).