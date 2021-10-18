Роботы-курьеры «Яндекса» могут начать работать в Дубае

По словам Кириллова, автономные роботы-курьеры «Яндекса» доставляют около 500 заказов в день в России и США. В июне российская компания заключила соглашение с американским сервисом Grubhub по доставке еды в кампусах США, уже в августе первые «роверы» начали работу в Университете штата Огайо. В марте 2021 г. «Яндекс» заявил о планах запустить таких роботов в Израиле и Южной Корее.