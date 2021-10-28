Google сможет по запросу удалять из поиска детские фото

«В соответствии с новой политикой любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут потребовать удалить изображения из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов», — рассказали в Google (цитата по ТАСС). В компании отметили, что такая мера позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след. Однако удаление фотографии из результатов поиска не означает, что оно будет полностью удалено из интернета, уточнили в компании.