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Google сможет по запросу удалять из поиска детские фото

Ведомости

Компания Google будет удалять из результатов поиска фотографии с несовершеннолетними по их запросу или запросу родителей, говорится в сообщении компании.

«В соответствии с новой политикой любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут потребовать удалить изображения из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов», — рассказали в Google (цитата по ТАСС). В компании отметили, что такая мера позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след. Однако удаление фотографии из результатов поиска не означает, что оно будет полностью удалено из интернета, уточнили в компании.

В этом году Google был оштрафован в России на несколько десятков миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. В конце сентября Мировой суд Таганского района столицы назначил Google еще два штрафа за неудаление запрещенной информации на общую сумму 6,5 млн руб. Всего с начала года компания в России оплатила штрафы на 32,5 млн руб. 8 ноября мировой суд в Москве рассмотрит новый протокол в отношении компании, по которому Google может получить штраф в 4 млн руб. 

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам переговоров с компанией заявил, что в Google объяснили наличие запрещенного контента в поисковой выдаче недостаточными техническими возможностями. Он отметил, что в открытом доступе в Google и Youtube остается более 2750 материалов, признанных в России незаконными и запрещенными к распространению, при этом полгода назад их было более 5500. К ним относятся материалы, распространяющие детскую порнографию, экстремизм и пропаганду наркотиков.

По словам Марко Панчини, главы Youtube по взаимодействию с органами власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, сервис выполнил 96,2% требований по удалению материалов из поисковой выдачи. Так, в первом полугодии в России видеохостинг удалил более 489 000 видео. Ранее многомиллионные штрафы за неудаление запрещенного в России контента также получили Facebook, TikTok, Twitter, Telegram, WhatsApp и Mail.ru.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных