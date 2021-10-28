Google сможет по запросу удалять из поиска детские фото
Компания Google будет удалять из результатов поиска фотографии с несовершеннолетними по их запросу или запросу родителей, говорится в сообщении компании.
«В соответствии с новой политикой любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут потребовать удалить изображения из результатов поиска, выполнив несколько простых шагов», — рассказали в Google (цитата по ТАСС). В компании отметили, что такая мера позволит молодым людям лучше контролировать свой цифровой след. Однако удаление фотографии из результатов поиска не означает, что оно будет полностью удалено из интернета, уточнили в компании.
В этом году Google был оштрафован в России на несколько десятков миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. В конце сентября Мировой суд Таганского района столицы назначил Google еще два штрафа за неудаление запрещенной информации на общую сумму 6,5 млн руб. Всего с начала года компания в России оплатила штрафы на 32,5 млн руб. 8 ноября мировой суд в Москве рассмотрит новый протокол в отношении компании, по которому Google может получить штраф в 4 млн руб.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам переговоров с компанией заявил, что в Google объяснили наличие запрещенного контента в поисковой выдаче недостаточными техническими возможностями. Он отметил, что в открытом доступе в Google и Youtube остается более 2750 материалов, признанных в России незаконными и запрещенными к распространению, при этом полгода назад их было более 5500. К ним относятся материалы, распространяющие детскую порнографию, экстремизм и пропаганду наркотиков.
По словам Марко Панчини, главы Youtube по взаимодействию с органами власти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, сервис выполнил 96,2% требований по удалению материалов из поисковой выдачи. Так, в первом полугодии в России видеохостинг удалил более 489 000 видео. Ранее многомиллионные штрафы за неудаление запрещенного в России контента также получили Facebook, TikTok, Twitter, Telegram, WhatsApp и Mail.ru.