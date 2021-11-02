«Коммерсантъ» узнал о привлечении структуры «Ростеха» к цифровизации ФСИН

Источник издания, близкий к ФСИН, сообщил, что в тюрьмах и колониях будет развернута нейросеть, которая будет распознавать лица осужденных и сотрудников службы. Она сможет выявить нетипичное поведение: драки, избиения и т. д. Если система зарегистрирует такой инцидент, она передаст сигнал в региональный аппарат ФСИН. Нейросеть будет работать на новых и уже существующих камерах наблюдения.