«Коммерсантъ» узнал о привлечении структуры «Ростеха» к цифровизации ФСИН
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в сентябре подала на согласование в Минфин документы с просьбой одобрить АО ОПК (структура «Росэлектроники», которая входит в ГК «Ростех») в качестве единственного поставщика для реализации первого этапа цифровой трансформации ведомства, на которую будет выделено 22,5 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Собеседник издания рассказал, что две недели назад ФСИН получила первый транш в 800 млн руб. Контракт планируется заключить до 15 ноября.
В Минфине изданию подтвердили, что предложение ФСИН определить единственного поставщика услуг поступило в министерство. В «Росэлектронике» добавили, что получили запрос ФСИН о возможности исполнения плана по цифровизации ведомства. Компания направила службе свое предложение. Во ФСИН не ответили на запрос издания.
ФСИН планирует в рамках цифровизации внедрить несколько систем: «Цифровая платформа среды трудовой адаптации ФСИН России», «Единая информационная система ФСИН России» и «Электронная очередь ФСИН России». Самым дорогим проектом станет «Система распознавания лиц, поведенческого анализа и пост-анализа собранных данных в рамках цифрового профиля осужденного для корректировки программы ресоциализации, построенной на базе искусственного интеллекта» — ее стоимость составит 10 млрд руб.
Источник издания, близкий к ФСИН, сообщил, что в тюрьмах и колониях будет развернута нейросеть, которая будет распознавать лица осужденных и сотрудников службы. Она сможет выявить нетипичное поведение: драки, избиения и т. д. Если система зарегистрирует такой инцидент, она передаст сигнал в региональный аппарат ФСИН. Нейросеть будет работать на новых и уже существующих камерах наблюдения.