Из госреестра российского ПО могут исключить 99 программ

Реестр российского ПО хотят проверить в рамках первого за шесть лет его работы аудита (по решению правительства такие проверки должны проводиться каждый год). За это время в него было добавлено около 11 800 продуктов от порядка 3800 правообладателей. Ранее Минцифры выявило в перечне около 900 продуктов с неактуальной информацией в описании, после чего более 650 правообладателей отправили новые сведения.