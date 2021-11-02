Из госреестра российского ПО могут исключить 99 программ
Минцифры может исключить из Единого государственного реестра российского программного обеспечения 99 программных продуктов, сообщила пресс-служба министерства.
Ведомство опубликовало список правообладателей, сведения о которых исчезли из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Всего таких компаний оказалось 56, им принадлежит 99 продуктов. В числе такого софта — геоинформационная система IGEO для муниципального управления, автоматизированная система биллинга жилищно-коммунальных услуг, программа для прогнозирования социально-экономического развития регионов России, отраслевые решения для управления аптекой, автоматизированная система учета парковочных мест и другие.
В Минцифры требуют, чтобы новые правообладатели этого ПО отправили актуальную информацию о смене владельца. «В противном случае вопрос об исключении их продуктов из реестра будет вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании экспертного совета по программному обеспечению [при Минцифры]», — говорится в сообщении.
Реестр российского ПО хотят проверить в рамках первого за шесть лет его работы аудита (по решению правительства такие проверки должны проводиться каждый год). За это время в него было добавлено около 11 800 продуктов от порядка 3800 правообладателей. Ранее Минцифры выявило в перечне около 900 продуктов с неактуальной информацией в описании, после чего более 650 правообладателей отправили новые сведения.
По российским законам госорганы при закупках должны отдавать приоритет отечественным разработкам и могут закупать зарубежные только в случае отсутствия в реестре российского аналога с необходимыми характеристиками. Кроме того, с 2021 г. организации, покупающие лицензию на ПО, могут освобождаться от НДС только в том случае, если это ПО включено в реестр.