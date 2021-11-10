Google проиграл апелляцию в суде ЕС на штраф в $2,8 млрд

Еврокомиссия наложила рекордный штраф в €2,4 млрд на Google в 2017 г. Тогда компания оспорила это решение, не согласившись с ним. Google также оспаривает еще два многомиллиардных штрафа за предполагаемое антиконкурентное поведение. Его обвинили в злоупотреблении своим доминирующим положением в операционной системе Android и якобы принуждении пользователей использовать его услуги вместо конкурентов, и на него был наложен штраф в размере 1,5 млрд евро за блокировку конкурентов на рынке онлайн-рекламы.