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Google проиграл апелляцию в суде ЕС на штраф в $2,8 млрд

Ведомости

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге оставил в силе решение Еврокомиссии и штраф в размере €2,4 млрд ($2,8 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства, пишет Financial Times. 

Суд постановил, что компания злоупотребила своим положением в ущерб конкурентов, тем самым нарушила правила конкуренции, предоставляя преимущества собственному сервису покупок. 

Штраф против Google — личная победа комиссара Еврокомиссии Маргрет Вестагер, уточняет FT. Она унаследовала расследование против американской компании от своего предшественника — Хоакина Альмуниа, который дважды отказывался выносить решения против американской компании – в 2013 и 2014 гг. Вестагер же выдвинула обвинения против Google вскоре после того, как вступила в должность комиссара Еврокомиссии. Она заявила, что Google систематически отдавала предпочтение в поиске своему сервису по поиску товаров Google Shopping.

Еврокомиссия наложила рекордный штраф в €2,4 млрд на Google в 2017 г. Тогда компания оспорила это решение, не согласившись с ним. Google также оспаривает еще два многомиллиардных штрафа за предполагаемое антиконкурентное поведение. Его обвинили в злоупотреблении своим доминирующим положением в операционной системе Android и якобы принуждении пользователей использовать его услуги вместо конкурентов, и на него был наложен штраф в размере 1,5 млрд евро за блокировку конкурентов на рынке онлайн-рекламы.

Европейские регуляторы с 2000 г. пристально изучали деятельность Microsoft, Intel, Apple, Google, Facebook и Amazon на предмет возможных антимонопольных нарушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных