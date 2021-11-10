Google проиграл апелляцию в суде ЕС на штраф в $2,8 млрд
Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге оставил в силе решение Еврокомиссии и штраф в размере €2,4 млрд ($2,8 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства, пишет Financial Times.
Суд постановил, что компания злоупотребила своим положением в ущерб конкурентов, тем самым нарушила правила конкуренции, предоставляя преимущества собственному сервису покупок.
Штраф против Google — личная победа комиссара Еврокомиссии Маргрет Вестагер, уточняет FT. Она унаследовала расследование против американской компании от своего предшественника — Хоакина Альмуниа, который дважды отказывался выносить решения против американской компании – в 2013 и 2014 гг. Вестагер же выдвинула обвинения против Google вскоре после того, как вступила в должность комиссара Еврокомиссии. Она заявила, что Google систематически отдавала предпочтение в поиске своему сервису по поиску товаров Google Shopping.
Еврокомиссия наложила рекордный штраф в €2,4 млрд на Google в 2017 г. Тогда компания оспорила это решение, не согласившись с ним. Google также оспаривает еще два многомиллиардных штрафа за предполагаемое антиконкурентное поведение. Его обвинили в злоупотреблении своим доминирующим положением в операционной системе Android и якобы принуждении пользователей использовать его услуги вместо конкурентов, и на него был наложен штраф в размере 1,5 млрд евро за блокировку конкурентов на рынке онлайн-рекламы.