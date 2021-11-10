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Youtube перестанет отображать число дизлайков под видео

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Youtube перестанет отображать число дизлайков под видео, говорится в сообщении платформы. 

Теперь количество дизлайков будет видеть только автор видео, но кнопка «не нравится» не исчезнет. Такое решение было принято на основе результатов эксперимента. В его рамках зрители по-прежнему могли видеть и использовать кнопку «не нравится», но поскольку счетчик не был им виден, в компании обнаружили, что пользователи стали меньше нажимать на эту кнопку. 

Кроме того, авторам роликов также будет психологически спокойнее от того, что количество отметок видят только они, считают в Youtube.

«Основываясь на том, что мы узнали, мы делаем подсчет дизлайков закрытым на Youtube, но кнопка «не нравится» никуда не делась. Это изменение начнет постепенно внедряться сегодня», — говорится в сообщении. 

Видеосервис начал тестировать данную функцию в марте этого года по просьбам создателей видео. 

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных