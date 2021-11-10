Youtube перестанет отображать число дизлайков под видео

Теперь количество дизлайков будет видеть только автор видео, но кнопка «не нравится» не исчезнет. Такое решение было принято на основе результатов эксперимента. В его рамках зрители по-прежнему могли видеть и использовать кнопку «не нравится», но поскольку счетчик не был им виден, в компании обнаружили, что пользователи стали меньше нажимать на эту кнопку.