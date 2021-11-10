Youtube перестанет отображать число дизлайков под видео
Youtube перестанет отображать число дизлайков под видео, говорится в сообщении платформы.
Теперь количество дизлайков будет видеть только автор видео, но кнопка «не нравится» не исчезнет. Такое решение было принято на основе результатов эксперимента. В его рамках зрители по-прежнему могли видеть и использовать кнопку «не нравится», но поскольку счетчик не был им виден, в компании обнаружили, что пользователи стали меньше нажимать на эту кнопку.
Кроме того, авторам роликов также будет психологически спокойнее от того, что количество отметок видят только они, считают в Youtube.
«Основываясь на том, что мы узнали, мы делаем подсчет дизлайков закрытым на Youtube, но кнопка «не нравится» никуда не делась. Это изменение начнет постепенно внедряться сегодня», — говорится в сообщении.
Видеосервис начал тестировать данную функцию в марте этого года по просьбам создателей видео.